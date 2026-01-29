캐나다 고위급 만난 강훈식···“잠수함 ‘5스타 호텔’처럼, 딸·아들 탄다는 맘으로 만들어”

이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 캐나다를 방문 중인 강훈식 대통령비서실장이 현지 정부 최고위급 인사들을 만나 잠수함 수주전을 총력 지원하고 있다고 29일 전했다.

강 비서실장은 이날 페이스북에 마크 카니 캐나다 총리에게 이 대통령의 친서를 전달하고, 총리 비서실장·국방장관·국방조달 담당 국무장관·산업장관·재무장관 등을 잇달아 만나 잠수함 사업과 안보·산업 협력을 논의했다고 밝혔다.

강 실장은 이들에게 한국 잠수함을 소개하며 “내 아들과 내 딸이 탄다는 마음으로 설계하고 제작한다”며 “그렇기에 ‘5스타 호텔’처럼 만들고자 한다”고 말했다고 전했다. 그는 “왜 아니겠느냐. 잠수함은 칠흑같이 차갑고 어두운 깊은 바닷속, 외부와 통화도 할 수 없는 고립된 공간”이라며 “길게는 수십 일을 물 밖으로 나오지 못 하는 일이 다반사”라고 설명했다고 전했다.

강 실장은 “내 딸과 아들이 탑승해 있다고 생각한다면 비상 상황에서도 다치지 않고 잠시라도 편하게 누워 쉴 공간이 제공되는 것은 당연지사”라며 “깊고 차가운 바닷속에서 고장 없이 운항할 성능적 신뢰는 물론”이라고 적었다.

강 실장은 캐나다 정부 관계자들의 반응도 소개했다. 데이비드 맥귄티 국방장관은 잠수함에서 머리를 부딪혀 크게 다친 적이 있는데, 작년 거제 한화 조선소에서 건조 중인 잠수함을 둘러봤을 때 부상 걱정이 전혀 없더라며 수긍했다고 한다. 그러면서 “그 자리에서 바로 캐나다로 가져가고 싶었다”고 말했다고 강 실장은 전했다.

프랑수아 필립 샹파뉴 재무장관은 협력 기회가 확대되길 소망한다며 재정적·행정적 지원 의지를 드러냈다고 한다. 강 실장은 특히 샹파뉴 장관이 자녀가 K-팝의 큰 팬이자 BTS의 팬덤인 아미라고 소개해 금세 마음을 열고 대화를 나눌 수 있었다며 “늘 이렇게 해외 인사들을 만나면 우리 문화계 활약 덕을 본다”고 감사를 표했다.

공군 조종사 출신인 스티븐 퓨어 국방조달 국무장관은 내주 한국을 방문, 해군이 운용하는 잠수함에 직접 탑승해 볼 계획을 알렸다. 마크-안드레 블랑샤드 캐나다 총리 비서실장, 멜라니 졸리 산업장관 등과도 식사와 면담을 했고, 하산 유수프 상원 국방위원장을 비롯한 상원의원들도 만났다고 강 실장은 밝혔다.

강 실장은 “캐나다는 이번 잠수함 도입 사업을 자국 산업·안보 정책의 근본적 대전환 계기로 삼겠다는 의지가 강했다”며 “단순히 새로운 무기를 구매하는 것이 아니라는 얘기를 모든 고위급 인사들이 일관되게 전했다”고 말했다. 그는 “(이번 사업이) 성사된다면 역대 최대 규모의 서구권 진출이 될 것이고, 이를 계기로 북대서양조약기구(나토) 시장 진출도 본격화할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

강 실장은 “잠수함 사업은 물론이고 산업협력, 안보협력 차원에서 만나고자 했던 최고위 의사결정권자들은 모두 만났다. 우리가 전하고자 했던 뜻도, 우리의 진심도 전부 전했다”며 “이제 진인사대천명”이라고 덧붙였다.