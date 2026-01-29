서울 송파구는 안전 사각지대를 해소하고 범죄를 예방하기 위해 관내 10개소에 인공지능(AI) 기반 ‘음성인식 비상벨’을 시범 확대 설치했다고 29일 밝혔다.

구는 지난해 11월 풍납동 지하보도에 최신 AI 기술을 적용한 비상벨을 설치해 운영 중이다. ‘심야 시간대에도 안심하고 통행할 수 있게 됐다’는 긍정적인 주민 반응을 얻었다.

이에 구는 송파경찰서와 협업해 초등학교 인근 어린이보호구역과 어린이집 주변, 골목길 등 범죄 및 안전사고 발생 위험이 높고 긴급 호출 수요가 많은 지역을 중심으로 10개소에 비상벨을 추가 설치해 시범 운영한다.

‘음성인식 비상벨’은 기존 비상벨에 AI 음성 인식 기술을 적용해, 위급 상황에서 버튼을 누르지 않아도 음성을 인식해 작동한다. ‘살려주세요’, ‘도와주세요’, ‘사람 살려’ 등 특정 구조 요청 단어를 인식하면 자동으로 비상벨이 작동한다. 사이렌이 울리고 송파구 폐쇄회로(CC)TV 관제센터와 연동돼 음성 통화가 연결된다. 관제센터는 상황 확인 후 경찰과 연계해 신속히 대응한다.

구는 이번 운영 결과를 바탕으로 안정성과 실효성을 분석한 뒤, 전 동 확대 설치 여부를 검토할 방침이다. 서강석 송파구청장은 “음성인식 비상벨 설치 등 지속적인 안전 사각지대 개선으로 구민 모두가 안심하고 생활할 수 있는 송파를 만들겠다”고 말했다.