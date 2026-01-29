“트럼프 사병에 죽어간 이들” 스프링스틴, 트럼프 규탄 신곡 발표

미국 록 음악의 ‘보스’로 불리는 브루스 스프링스틴이 미네소타주 미니애폴리스에서 벌어진 이민 단속요원의 총격 사망 사건을 규탄하는 신곡을 발표했다.

28일(현지시간) 공개된 스프링스틴의 신곡 제목은 ‘미니애폴리스의 거리’다. 스프링스틴은 신곡에서 직설적인 표현으로 도널드 트럼프 행정부의 이민단속 정책을 비판했다. 그는 트럼프 대통령을 ‘트럼프 왕’으로, 미니애폴리스에 파견된 이민 당국 요원들을 ‘트럼프의 사병’ ‘연방정부의 깡패들’로 비유했다.

스프링스틴은 르네 니콜 굿과 알렉스 프레티 사살을 ‘정당방위’라고 정당화하는 연방 정부의 주장을 ‘더러운 거짓말’이라고 표현하기도 했다. 그는 가사에 “정당방위였다는 그들의 변명은 눈으로 보는 것은 믿지 말라는 것”이라며 “밀러와 놈의 더러운 거짓말에 맞서는 건 우리의 피와 뼈, 그리고 이 호루라기와 휴대전화들”이라는 내용을 담았다.

가사에 거론된 스티븐 밀러 백악관 부비서실장과 크리스티 놈 국토안보부 장관은 숨진 굿과 프레티를 이민 단속요원을 공격하려 한 “암살자” “테러리스트” 등으로 칭했다. 그러나 미 언론들이 분석한 현장 영상을 보면 이들의 주장과 달리 굿과 프레티가 이민 단속요원들에게 위협을 가하지 않았던 정황이 드러났다.

스프링스틴은 “정의를 요구하는 시민들의 목소리는 밤하늘에 울려 퍼지고, 우리는 미니애폴리스의 목소리를 듣고 있다”는 내용도 가사에 담았다. 노래 후반부에는 ‘이민세관단속국(ICE) 아웃’이라는 시위 구호를 삽입했다.

스프링스틴은 SNS에 이번 신곡 발매 소식을 알리면서 “미니애폴리스 시민들과 무고한 이웃들에게, 그리고 이민 단속요원들의 총격으로 사망한 프레티와 굿을 추모하며 이 곡을 바친다”고 밝혔다. 그는 프레티가 사망한 지난 24일 신곡을 썼고 곧바로 녹음에 착수해 이날 공개한 것으로 전해졌다.

스프링스틴은 수십 년간 미국 사회의 그늘을 소재로 한 노래들을 발표해 ‘가장 미국적인 로커’라는 평을 받는 싱어송라이터다. 트럼프 대통령에 대해서는 비판적인 태도를 보여왔다. 지난해 영국 공연에서는 무대 위에서 “미국이 부패하고 무능하며 반역적인 행정부 손에 들어갔다”고 말하기도 했다. 트럼프 대통령은 이후 SNS에서 스프링스틴을 “과대 평가됐고 한물간 로커”라고 비난했다.

애비게일 잭슨 백악관 대변인은 이번 신곡을 두고 “부적절한 의견과 부정확한 정보가 담긴 아무 노래에는 관심이 없다”며 “트럼프 정부는 주·지역 민주당 정부가 연방 법집행관들과 협력해 위험한 범죄를 저지른 불법 체류자들을 지역사회에서 쫓아내도록 장려하는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.