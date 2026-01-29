창간 80주년 경향신문

서초구, 케미스트릿 강남역 푸드위크 개최···‘중식 여왕’ 정지선 출동

서울 서초구는 서초강남역 골목상권에서 오는 2월8일까지 '2026 케미스트릿 강남역 푸드위크'를 개최한다고 29일 밝혔다.

구는 케미스트릿 강남역을 K-맛을 대표하는 미식 중심 골목상권으로 육성할 계획이다.

전성수 구청장은 "이번 행사로 케미스트릿 강남역 상권이 미식 공간으로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

서초구, 케미스트릿 강남역 푸드위크 개최···‘중식 여왕’ 정지선 출동

입력 2026.01.29 11:25

  • 주영재 기자

정지선 요리사(왼쪽)와 전성수 서초구청장이 케미스트릿 강남역 푸드위크 행사에 참여해 대화를 나누고 있다. 서초구 제공

서울 서초구는 서초강남역 골목상권에서 오는 2월8일까지 ‘2026 케미스트릿 강남역 푸드위크’를 개최한다고 29일 밝혔다. 이번 푸드위크는 맛집이 많은 케미스트릿 강남역 상권의 특성을 살려 ‘K-맛’을 선보이자는 취지로 마련됐다.

대중적 인지도를 쌓은 스타 요리사들도 동참한다. ‘중식 여왕’으로 불리는 정지선 요리사를 비롯해 박준우, 김시연 등 요리 전문가들이 지난 25일까지 상권 내 9개 매장에 맞춤형 컨설팅을 진행하고 ‘업그레이드 요리법’를 전수했다. 앞서 쿠노카츠, 오피티알, 이가식당, 더막창스 등 총 9개 매장이 참가 매장으로 선정됐다.

행사 기간에는 선정된 9개 매장에서 요리사와 상인이 함께 완성한 특별 메뉴를 선보인다. 해당 메뉴는 행사 종료 후에도 계속 판매할 예정이다.

28일에는 전성수 서초구청장이 더막창스의 일일 매니저로 참여해 음식 홍보·판매에 나섰다. 더막창스와 정지선 요리사가 협업한 신메뉴 ‘갓김치 볶음밥’을 직접 요리하기도 했다.

구는 케미스트릿 강남역을 K-맛을 대표하는 미식 중심 골목상권으로 육성할 계획이다. 전성수 구청장은 “이번 행사로 케미스트릿 강남역 상권이 미식 공간으로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.

