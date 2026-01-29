서울 종로구가 홀로 죽음을 맞이하는 취약계층이 존엄하게 생을 마무리할 수 있도록 ‘품위사(品位死) 지원사업’을 시작한다고 29일 밝혔다.

구는 “이번 사업은 사전 장례 의사 확인부터 응급상황 대응, 사망 이후 공영장례까지 공공이 책임지는 통합 지원 체계를 구축하는 것이 핵심”이라며 “사회적 관계가 단절된 취약계층을 위해 사전 돌봄부터 사후 절차를 단계별로 밟아 장례절차를 이행한다”고 설명했다.

보건복지부의 ‘2024년 고독사 발생 실태조사 결과’에 따르면 고독사 중 62.9%가 50대와 60대에서 발생하는 것으로 나타났다. 이에 구는 관내 기초생활보장수급자 중 76%에 달하는 1인 가구 중 고독사 위험이 큰 50세 이상을 이번 사업 대상으로 정했다.

동 복지플래너가 복지 상담을 하면서 사업을 안내하고 사전장례주관의향서 작성을 도울 예정이다. 사전장례주관의향서는 장례주관자 지정 여부 결정과 사후 장례 절차에 대한 본인 의사를 담은 문서다.

구는 문서 작성을 통해 비상연락망을 확보하고 사망 후 장례 방법과 선호도를 기록해 본인 의사를 담은 장례 절차를 지원한다. 또 작성자 중 장례주관자가 없는 고위험 고립가구를 중점 관리대상으로 삼아 건강·생활 실태를 확인하며 맞춤형 지원을 강화할 예정이다.

정문헌 구청장은 “고독사 위험이 큰 1인 가구를 위한 지원 시스템을 마련해 홀로 삶을 마감할지도 모른다는 불안감을 덜고 누구나 존엄한 마지막을 맞이할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.