‘태릉골프장’ 개발 이번에는 강행하나···노원구 6800가구 신규공급

정부, 서울 신규주택 3만2000가구 공급계획 발표 노원구 “6가지 요구 들어줘야 속도낼 수 있을 것”

정부가 29일 발표한 ‘도심 주택공급 확대 및 신속화 방안’과 관련해 서울 노원구가 “단순한 주택공급에 그쳐서는 안 되고 합리적이고 지속가능한 지역 개발이 병행돼야 한다”고 밝혔다.

그러면서 “지역 주민들이 원하는 요구사항을 반영한 종합적인 개발 대책이 마련돼야 구민의 동의와 지지 속에 사업 재추진에 속도를 낼 수 있을 것”이라며 6가지 요구사항을 제시했다.

정부는 이날 태릉 군 골프장 부지 개발을 통해 노원구에 6800가구를 신규 공급하겠다는 계획을 밝혔다. 앞서 문재인 정부에서 태릉 골프장 개발을 통한 주택 1만 가구 공급을 발표한 바 있으나 군과 지역주민의 반대로 사실상 무산됐었다.

노원구는 이번 정부 발표에 동참 의지를 밝히면서도 구민이 원하는 조건이 반영돼야 한다는 점을 강조했다.

노원구는 “태릉골프장은 개발제한구역이자 유네스코 세계문화유산인 태강릉과 인접해 있다”며 “유네스코 평가에 따른 태강릉 보호 원칙 하에 고품격·저밀도 주거단지를 조성해야 한다”고 밝혔다.

또 “개발 계획에는 주택 외에 자연친화적 생태공원의 조성과 도서관, 공연장, 갤러리 등 문화 복합 시설 건립계획이 포함돼야 한다”고 요구했다.

노원구는 서울지하철 6호선 연장, 백사터널 건설, 화랑로 및 태릉~구리IC확장 등 획기적인 교통정책도 함께 수립돼야 한다고 강조했다.

또 “임대아파트는 법정 최소비율인 35%로 하되 신혼부부 및 청년에게 우선 공급하고, 전체 물량 중 일부는 노원구민에게 우선 배정해달라”고 요구했다. 개발제한구역 해제에 따라 의무적으로 시행되는 훼손지 복구사업 역시 노원구민에게 실질적으로 필요한 사업으로 추진해 줄 것을 요구했다.

그러면서 “노원구는 모든 역량을 동원해 노원구민의 이익을 최우선으로 해 태릉골프장 개발에 대한 협의를 진행하도록 하겠다”라고 밝혔다.