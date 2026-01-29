“부르면 옵서예”···호출형 대중교통 ‘옵서버스’ 제주 전 읍면 확대

다음 달부터 대정읍·안덕면 추가 스마트폰 앱 또는 콜센터로 호출 예약

부르면 오는 ‘옵서버스’가 제주 모든 읍면 지역으로 확대된다.

제주도는 오는 2월 말부터 수요응답형 교통서비스인 ‘옵서버스’를 도서 지역을 제외한 도내 전 읍·면 지역에서 시행한다고 29일 밝혔다.

옵서버스는 버스 운행이 잦지 않아 불편을 겪어온 농어촌 지역 주민들이 원하는 시간에 버스를 호출하는 서비스다. ‘옵서’는 제주방언으로 ‘오세요’를 뜻한다.

도는 농어촌 주민들의 대중교통 접근성 향상과 이동권 보장을 위해 2023년 애월읍과 남원읍에 옵서버스를 처음 도입했다. 이어 2024년 한림·한경·성산·표선, 2025년 구좌·조천에 이어 올해 대정읍과 안덕면까지 범위를 넓힘으로써 제주 도내 모든 읍·면 지역에서 해당 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

이번 확대 시행으로 옵서버스 운영 노선은 기존 27개에서 32개로 늘어난다. 이는 읍·면 지선 공영버스 노선의 55%에 해당한다.

운영 효율성을 높이기 위해 권역 조정도 일부 이뤄진다. 기존에 통합 운영하던 성산·표선 권역을 분리해 평균 대기시간과 일평균 운행 거리를 줄일 계획이다. 시뮬레이션 결과 평균 대기시간은 22분에서 18분으로 4분 단축된다. 일평균 운행거리는 2650㎞에서 1162㎞로 감소하는 것으로 나타났다.

옵서버스는 주민들의 이용 패턴을 반영해 시간대별로 이원화해 운영되고 있다. 오전부터 오후 2시 이전까지는 고정 노선 방식으로, 이용객이 분산되는 오후 2시 이후에는 호출에 따라 운행하는 수요응답형 방식으로 운영된다.

옵서버스 이용을 원하는 도민은 스마트폰 애플리케이션 ‘바로DRT’를 이용하거나 콜센터(1877-8257)를 통해 버스를 호출·예약할 수 있다.

김삼용 제주도 교통항공국장은 “옵서버스는 교통취약지역 주민의 이동권을 보장하는 핵심적인 대중교통 복지 정책으로, 농어촌 지역의 대중교통 접근성이 크게 개선될 것”이라고 말했다.