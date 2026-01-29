창간 80주년 경향신문

조현 "미국의 비핵화 및 확장억제 기조 변함 없다고 여러번 들었다"

경향신문

본문 요약

조현 외교부 장관은 29일 미국의 북한 비핵화와 한국에 확장억제를 제공한다는 기조에는 변함이 없다고 밝혔다.

조 장관은 이날 서울 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 '미국이 최근 발간한 국가안보전략와 국방전략에 북한 비핵화와 확장억제 언급이 없다'는 취지의 질문에 "그게 빠진 것은 큰 정책의 변화가 아니다"라고 답했다.

조 장관은 "확장억제와 비핵화에 관해서 기조 변화가 아니라는 것을 미국 측으로부터 여러 번 얘기를 들었다"라며 "우리도 확인했다"고 말했다.

조현 "미국의 비핵화 및 확장억제 기조 변함 없다고 여러번 들었다"

입력 2026.01.29 11:47

  정희완 기자

조현 외교부 장관 관훈토론회 참석

핵잠 관련 2월에 협상 시작 가능성

트럼프 관세 발언 "미측에 잘 설명"

조현 외교부 장관이 29일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조현 외교부 장관이 29일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조현 외교부 장관은 29일 미국의 북한 비핵화와 한국에 확장억제를 제공한다는 기조에는 변함이 없다고 밝혔다.

조 장관은 이날 서울 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 '미국이 최근 발간한 국가안보전략(NSS)와 국방전략(NDS)에 북한 비핵화와 확장억제 언급이 없다'는 취지의 질문에 "그게 빠진 것은 큰 정책의 변화가 아니다"라고 답했다. 조 장관은 "확장억제와 비핵화에 관해서 기조 변화가 아니라는 것을 미국 측으로부터 여러 번 얘기를 들었다"라며 "우리도 확인했다"고 말했다.

조 장관은 핵추진 잠수함(핵잠) 추진과 관련해 내부 역량 평가를 마쳤고 미국과 다음달에 협상을 시작할 수 있다고 했다. 그는 "미국 협상팀이 2월에 올 가능성도 있고, 만약 일정이 어렵다면 우리가 갈 계획도 있다"라며 "우리는 가급적 빨리 협상을 마치고 건조를 추진하려 한다"고 말했다. 조 장관은 '2020년대 후반에 건조를 시작한다는 데 미국도 어느 정도 공감대가 있는 것인가'라는 질문에 "그렇다"고 말했다.

조 장관은 '핵잠 관련 중국이 예민한 반응을 보인다'는 질문에는 "그런 문제 제기가 있었으나 우리가 명쾌하게 설명했다"라며 "북한이 핵미사일을 탑재한 잠수함을 건조하겠다는 판에 어떻게 우리가 안 하겠냐(고 설명했고), 여기에 이견이 없었다"고 말했다.

조 장관은 '트럼프 대통령의 관세 재인상 발언 관련해 실제 관세가 25%로 올라가면 합의를 파기한 것인지'를 묻는 말에는 "미국 일각에서 팩트시트 이행이 늦는 게 아니냐고 트럼프 대통령에게 얘기해서 (그 발언이) 나온 것으로 알고 있다"라며 "합의 파기라고 보기는 어렵다"라고 말했다. 조 장관은 "앞으로 조치를 해나가면서 미국 측에 잘 설명하면 될 것이라고 본다"라며 "이런 과정은 재협상이 아니라 기존 팩트시트의 충실한 이행을 서로 협의해 나가는 것"이라고 했다.

조 장관은 미국의 이러한 기류를 미리 감지하지 못했냐는 질문에는 "트럼프 대통령의 갑작스러운 SNS 발표에 적응해 나가야 할 것"이라며 "변화된 미국의 의사결정 구조, 이를 발표하는 시스템, 이런 것이 우리가 잡아낼 수준의 것은 아니었다"라고 말했다.

