방향제·세정제·목걸이···알리·테무·쿠팡 등 해외직구 563개 제품서 유해 물질 검출

알리·테무·쿠팡 등 온라인 유통사에서 판매하는 제품 563개가 국내 안전기준에 부적합한 것으로 확인돼 국내 판매가 중단됐다. 해외직구를 통해 유통된 세정제 등 생활화학제품에는 가습기살균제 성분 물질인 메틸이소치아졸리논(MIT)과 클로로메틸이소치아졸리논(CMIT)이 검출됐다.

29일 기후에너지환경부는 지난해 1월부터 12월까지 알리익스프레스, 테무 등 해외 온라인 유통사에서 판매하는 제품 3876개 제품의 안전성 조사를 진행한 결과, 563개 제품이 국내 안전기준에 부적합한 것으로 확인됐다고 밝혔다.

안전성 조사를 실시한 3876개 제품은 △방향제, 세정제 등 생활화학제품 2000개, △귀걸이, 목걸이 등 금속장신구 1536개, △오토바이 브레이크 패드 등 석면함유우려제품 340개로, 이 중 563개 제품(생활화학제품 357개·금속장신구 149개·석면함유제품 57개)이 ‘생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률’, ‘화학물질등록평가법’, ‘석면안전관리법’ 등 국내 안전기준에 적합하지 않은 것으로 확인됐다.

테무에서 판매한 방향제 ‘CHEMING CAR PERFUME’와 ‘CAR BHOUSE’ 등에서는 함유 금지 물질인 CMIT·MIT가 검출됐다. CMIT·MIT는 과거 가습기 살균제 참사의 주요 원인 성분으로, 흡입시 인체에 심각한 피해를 줄 수 있다. 알리익스프레스에서 판매한 탈취제 ‘Toilet spray’는 폼알데하이드 안전기준을 초과했고, 탈취제 ‘YEGBONG Refreshing Body Spray’에서는 MIT가 검출됐다.

금속 장신구에서는 납과 카드뮴이 다량 검출됐다. 알리익스프레스에서 판매한 귀걸이에서는 함량 기준을 초과한 납(1.407%)이 검출됐고, 또 다른 귀걸이에서는 카드뮴(35.7%) 성분이 확인됐다. 금속장신구에 대한 국내 함량 기준은 납 0.009% 이하, 카드뮴 0.1% 미만이다.

쿠팡에서 판매한 여성용 팔찌에서는 납과 카드뮴이 각각 3.371%, 84.5% 검출됐고 반지에서도 카드뮴(89.7%) 기준치를 초과한 제품이 확인됐다.

석면이 들어간 제품도 판매됐다. 석면 함유 제품에 대한 국내 함량 기준은 석면 1% 이하이지만, 알리익스프레스에서 판매한 오토바이 브레이크 패드에서는 백석면 20%가 검출됐다.

기후부는 해당 제품에 대한 정보를 초록누리(ecolife.mcee.go.kr), 석면관리종합정보망(asbestos.me.go.kr), 소비자24(consumer.go.kr)에 등록하는 한편 해외 온라인 유통사에 해당 제품의 판매 차단을 요청했다.