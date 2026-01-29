창간 80주년 경향신문

전남도, AI·스마트 수산업 대전환···78개 사업에 1849억원 투입

전남도, AI·스마트 수산업 대전환···78개 사업에 1849억원 투입

입력 2026.01.29 12:46

김양식장 전경. 전남도 제공

김양식장 전경. 전남도 제공

전남도는 “기후위기 대응과 수산업 경쟁력 확보를 위해 올해 1849억원을 투입한다”고 29일 밝혔다. AI(인공지능) 기반 스마트 양식 기술 도입과 생산체계 개편 등 5대 분야 78개 사업을 추진한다.

스마트 산업 육성에는 213억원을 배정했다. 스마트 종자 생산시설과 글로벌 참조기 양식 클러스터를 조성하고, 현장에 자동화 장비와 디지털 선별기를 보급한다. 기후변화 대응 예산은 358억원이다. 고수온에 강한 벤자리 등으로 양식 품종을 전환하고 산소공급기 등 재해 대응 장비를 지원한다.

생산 구조 개선도 병행한다. 50억원을 들여 과잉 생산된 전복 가두리 시설을 감축하고 가공제품 생산을 지원한다. 연근해 어업 관리를 위해 80억원을 투입해 어선 감척을 진행하고 총허용어획량(TAC) 규제 완화를 건의한다.

어업인 복지와 안전 관리에는 571억원을 쓴다. 도서지역 어업인 기본소득 보전과 항·포구 시설 확충에 488억원, 노후 어선 장비 개량과 화재감지기 보급에 83억원을 각각 집행한다. 수산자원 회복을 위한 인공어초 설치와 바다숲 조성 등에는 577억원을 투입한다.

전창우 전남도 친환경수산과장은 “5대 분야 사업을 체계적으로 추진해 전남 수산업의 구조혁신을 이끌고, 현장의 목소리를 정책에 적극 반영해 경쟁력 있는 어촌사회를 만들겠다”고 말했다.

