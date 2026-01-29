창간 80주년 경향신문

지역의사제 고등학교, 지역마다 ‘학생 수’ ‘중복 전형’ 제각각···소규모 학교도 찾아갈까

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전국에서 지역의사제 전형으로 의대 진학이 가능한 고등학교가 가장 많은 지역은 부·울·경인 것으로 나타났다.

특히 충남 아산에 위치한 3개교는 학생 수가 400명 이상인 데다 농어촌 전형으로도 의대에 진학이 가능했다.

종로학원은 "경인·충청권이 학생 수 규모가 상대적으로 매우 높은 학교들이 소재해 관심이 향후 상당히 높아질 수 있다"며 "지역의사제 지원 자격 부여 학교에선 지역인재 전형, 지역의사제 전형, 농어촌 전형 등 다양한 지원 기회가 부여될 수 있어 의대 입시에 매우 유리한 구도가 형성될 수도 있다"고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

지역의사제 고등학교, 지역마다 ‘학생 수’ ‘중복 전형’ 제각각···소규모 학교도 찾아갈까

입력 2026.01.29 13:56

  • 김송이 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난해 7월13일 서울 시내 한 의과대학. 정효진 기자 사진 크게보기

지난해 7월13일 서울 시내 한 의과대학. 정효진 기자

전국에서 지역의사제 전형으로 의대 진학이 가능한 고등학교가 가장 많은 지역은 부·울·경(부산·울산·경남)인 것으로 나타났다. 학생 수 기준으로 가장 많은 학교는 경인·충청권에 몰려 있는 것으로 분석됐다.

종로학원이 29일 전국 일반고를 전수조사한 결과 지역의사제 적용을 받는 학교는 전국 1112개교로, 이 중 25%에 해당하는 282개교가 부울경 권역에 위치한 것으로 파악됐다. 광주·전남·전북 등 호남권에는 230개교, 대전·충청 188개교, 대구·경북 187개교 순으로 많았다. 경인권은 경기 86개교, 인천 32개교로 총 118개교가 있었다.

지역의사제란 의대 신입생 중 일정 비율을 선발해 등록금과 생활비를 지원하고 졸업 후 10년간 해당 지역에서 의무 복무하게 하는 제도다. 해당 의대 소재지나 인접 지역 중·고등학교 졸업자에게만 지원 자격이 주어지기 때문에, 의대 진학을 희망하는 수험생들에게는 ‘지역 유학’ 고려 등 큰 입시 변수로 작용할 전망이다.

종로학원은 지역의사제 적용을 받는 학교 중 학생 수 규모가 지역의사제 전형 적용 학교별 선호도에 영향을 미칠 수 있다고 분석했다. 2026년 고3 기준으로 학생 수가 400명 이상인 학교는 14개교에 불과했는데, 이 중 충청권에만 9개교가 있어 쏠림 현상이 뚜렷했다. 9개교는 충청권 안에서도 천안 6개교, 아산 3개교로 몰려있었다.

반면 다른 지역에선 학생 수가 적은 학교의 비중이 훨씬 컸다. 호남권에선 지역의사제 대상 학교 10곳 중 7곳(65.6%)이 고3 학생 수 200명 이하였다. 대구·경북은 41.7%가 100명 이상, 23.5%가 100명 미만이었다. 강원은 대상 학교 절반(54.1%)이 100명 미만인 학교였다.

지역의사제 전형과 농어촌 전형을 모두 이용해 의대에 지원할 수 있는 고등학교의 선호도가 올라갈 것이으로 입시업계는 예측했다. 경인권에는 두 개 전형에 모두 해당하는 학교가 48개교로, 지역의사제 대상 학교 10개 중 4개가 농어촌전형 대상이기도 했다. 강원은 겹치는 비율이 62.4%로, 호남권 40%, 제주 36.4%, 충청권 36.2% 순이었다. 특히 충남 아산에 위치한 3개교(이순신고·배방고·설화고)는 학생 수가 400명 이상인 데다 농어촌 전형으로도 의대에 진학이 가능했다.

종로학원은 “경인·충청권이 학생 수 규모가 상대적으로 매우 높은 학교들이 소재해 관심이 향후 상당히 높아질 수 있다”며 “지역의사제 지원 자격 부여 학교에선 지역인재 전형, 지역의사제 전형, 농어촌 전형 등 다양한 지원 기회가 부여될 수 있어 의대 입시에 매우 유리한 구도가 형성될 수도 있다”고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글