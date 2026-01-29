지역의사제 고등학교, 지역마다 ‘학생 수’ ‘중복 전형’ 제각각···소규모 학교도 찾아갈까

전국에서 지역의사제 전형으로 의대 진학이 가능한 고등학교가 가장 많은 지역은 부·울·경(부산·울산·경남)인 것으로 나타났다. 학생 수 기준으로 가장 많은 학교는 경인·충청권에 몰려 있는 것으로 분석됐다.

종로학원이 29일 전국 일반고를 전수조사한 결과 지역의사제 적용을 받는 학교는 전국 1112개교로, 이 중 25%에 해당하는 282개교가 부울경 권역에 위치한 것으로 파악됐다. 광주·전남·전북 등 호남권에는 230개교, 대전·충청 188개교, 대구·경북 187개교 순으로 많았다. 경인권은 경기 86개교, 인천 32개교로 총 118개교가 있었다.

지역의사제란 의대 신입생 중 일정 비율을 선발해 등록금과 생활비를 지원하고 졸업 후 10년간 해당 지역에서 의무 복무하게 하는 제도다. 해당 의대 소재지나 인접 지역 중·고등학교 졸업자에게만 지원 자격이 주어지기 때문에, 의대 진학을 희망하는 수험생들에게는 ‘지역 유학’ 고려 등 큰 입시 변수로 작용할 전망이다.

종로학원은 지역의사제 적용을 받는 학교 중 학생 수 규모가 지역의사제 전형 적용 학교별 선호도에 영향을 미칠 수 있다고 분석했다. 2026년 고3 기준으로 학생 수가 400명 이상인 학교는 14개교에 불과했는데, 이 중 충청권에만 9개교가 있어 쏠림 현상이 뚜렷했다. 9개교는 충청권 안에서도 천안 6개교, 아산 3개교로 몰려있었다.

반면 다른 지역에선 학생 수가 적은 학교의 비중이 훨씬 컸다. 호남권에선 지역의사제 대상 학교 10곳 중 7곳(65.6%)이 고3 학생 수 200명 이하였다. 대구·경북은 41.7%가 100명 이상, 23.5%가 100명 미만이었다. 강원은 대상 학교 절반(54.1%)이 100명 미만인 학교였다.

지역의사제 전형과 농어촌 전형을 모두 이용해 의대에 지원할 수 있는 고등학교의 선호도가 올라갈 것이으로 입시업계는 예측했다. 경인권에는 두 개 전형에 모두 해당하는 학교가 48개교로, 지역의사제 대상 학교 10개 중 4개가 농어촌전형 대상이기도 했다. 강원은 겹치는 비율이 62.4%로, 호남권 40%, 제주 36.4%, 충청권 36.2% 순이었다. 특히 충남 아산에 위치한 3개교(이순신고·배방고·설화고)는 학생 수가 400명 이상인 데다 농어촌 전형으로도 의대에 진학이 가능했다.

종로학원은 “경인·충청권이 학생 수 규모가 상대적으로 매우 높은 학교들이 소재해 관심이 향후 상당히 높아질 수 있다”며 “지역의사제 지원 자격 부여 학교에선 지역인재 전형, 지역의사제 전형, 농어촌 전형 등 다양한 지원 기회가 부여될 수 있어 의대 입시에 매우 유리한 구도가 형성될 수도 있다”고 했다.