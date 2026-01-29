[속보] 한동훈 “제명할 순 있어도 좋은 정치 열망 꺾을 수 없어…반드시 돌아오겠다”

한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 자신의 제명 결정에 대해 “저를 제명할 수는 있어도 국민을 위한 좋은 정치의 열망을 꺾을 수는 없다”며 “반드시 돌아오겠다”고 밝혔다.

한 전 대표는 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 “오늘 저는 제명 당했다”며 이같이 말했다.

그는 “당원 동지 여러분, 그리고 국민 여러분, 우리가 이 당과 보수의 주인”이라며 “절대 포기하지 마십시오. 기다려주십시오”라고 말했다.

앞서 국민의힘은 이날 최고위원회의를 열고 한 전 대표 제명을 최종 확정했다. 최고위에 참여한 지도부 9명 중 8명이 한 전 대표 제명안에 찬성 의견을 밝혔다고 김민수·조광한 최고위원이 기자들에게 밝혔다.

국민의힘 중앙윤리위원회는 지난 14일 당원게시판 의혹을 근거로 한 전 대표에 대한 제명안을 의결했다. 당원게시판 의혹은 한 전 대표 가족이 익명으로 된 당원게시판에 윤석열 전 대통령 부부 등을 비방하는 글을 올렸다는 내용이다.

국민의힘 친한동훈(친한)계 의원 16명은 이날 국회에서 기자회견을 열고 한 전 대표 제명을 주도한 장동혁 지도부의 즉각 사퇴를 요구했다.

이들은 “한 전 대표에 대한 제명 결정은 심각한 해당 행위로, 우리 의원들은 절대 받아들일 수 없다”며 “개인적 이익을 위해 당을 반헌법적·비민주적으로 몰아간 장동혁 지도부는 이번 사태에 책임을 지고 즉각 물러나야 한다”고 말했다.

입장문에는 김성원(3선), 김예지·김형동·서범수·박정하·배현진(이상 재선), 고동진·박정훈·우재준·정성국·정연욱·김건·안상훈·유용원·진종오·한지아(이상 초선) 의원이 이름을 올렸다.