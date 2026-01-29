아마존, 3개월 새 3만명 감원···AI 투자·효율화 가속

세계 최대 전자상거래업체인 아마존이 인공지능(AI)에 대한 투자를 확대하는 상황에서 사무직을 중심으로 1만6000명 규모의 추가 감원에 나선다.

파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 아마존은 28일(현지시간) 이같은 추가 감원 계획을 발표했다. 이번 인력 감축으로 최근 3개월간 아마존의 누적 감원 규모는 약 3만명에 달한다. 아마조는 지난해 10월에도 1만4000여명 감원 계획을 발표한 바 있다.

베스 갈레티 아마존 수석부사장은 이날 추가 감원 계획을 알리면서 “지난해 10월 공유했듯 우리는 계층 구조를 줄이고 책임감을 높이며 관료주의를 없애 조직을 강화하기 위해 노력해왔다”고 밝혔다. 갈레시 수석부사장은 지난 10월 감원 배경으로 AI 혁신을 언급했다. 그는 당시 “이 세대의 AI는 인터넷 혁명 이후 우리가 보게 된 가장 혁신적인 기술”이라며 “AI는 기업들이 그 어느 때보다 더 빠르게 혁신할 수 있게 해주고 있다”고 말했다.

FT는 아마존이 AI 투자 확대와 비용 절감 노력을 강화하는 과정에서 추가 감원을 내놓았다고 전했다. 아마존은 빠르게 성장하는 수익원인 아마존웹서비스(AWS)에 동력을 제공하고 AI 붐의 주도권을 잡기 위해 구글, 마이크로소프트와 치열한 경쟁을 벌이고 있다는 것이다. 아마존은 지난해 약 1180억달러(약 168조원)를 투자하겠다고 했는데, 대부분은 AI 인프라에 투입할 것으로 전해졌다.

로이터통신은 3만명은 사무직 인력의 약 10%에 해당하는 규모라며, 아마존 30년 역사상 최대 규모의 감원이라고 보도했다. 로이터에 따르면 1994년 창립된 아마존 전체 직원 수는 약 185만명으로 대다수는 물류센터와 창고에서 일한다. 사무직 인력 규모는 공개되지 않지만, 약 35만명으로 추산되는 것으로 전해졌다.

아마존을 비롯해 페이스북의 모회사 메타, 마이크로소프트 등 거대 기술기업들은 코로나19 팬데믹으로 수요가 급증했을 때 채용을 대폭 늘렸으나, 최근 구조조정을 진행하며 인력 감축에 나서고 있다고 로이터는 전했다.