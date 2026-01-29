물 귀한 제주서 흘려 보내던 빗물 모아 농업용수로

위미리서 지역단위로 빗물 집수 전국 첫 사례 비닐하우스에 집수 설비 달아 386농가에 공급

제주도가 바다로 흘려 보내던 빗물을 모아 농업용수로 활용한다.

제주도는 29일 서귀포시 남원읍 위미의례회관에서 전국 최초로 빗물을 지역 단위로 모아 공급하는 ‘중규모 빗물이용시설 설치사업’ 착공식을 열었다.

그간 제주는 강이 없는 지리적 특성상 식수를 비롯해 농업용수, 생활용수 대부분을 전적으로 지하수에 의존해왔다. 하지만 기후변화로 강수량과 강수 패턴이 불규칙해지면서 지하수 고갈 우려가 커졌고, 그에 따른 대체 수자원 확보가 시급한 과제로 떠올랐다.

이번 사업은 보다 안정적인 물 관리 체계를 구축하기 위해 빗물을 수자원으로 적극 활용하려는 시도의 일환이다.

이번 사업은 서귀포시 남원읍 위미리 일대 비닐하우스 168곳(약 51만㎡)에 집수 설비를 달아 지붕에 떨어지는 빗물을 모으는 방식이다. 수집된 빗물은 7000t 규모의 저류조에 저장됐다가 500t 배수탑과 21.7㎞ 관로망을 통해 인근 농가로 공급된다.

그동안 위미리 일대에서 바다로 유출되던 빗물은 연간 약 26만t에 달할 것으로 추정된다. 이 시설이 완공되면 바다로 흘러갔던 빗물을 위미리 일원 386농가에서 고스란히 농업용수로 사용할 수 있게 된다.

도는 현재 운영 중인 소규모 빗물이용시설 58곳(저류용량 7490t)에 집수된 연간 26만t의 빗물까지 합하면 해마다 모두 52만t의 빗물을 농업용수로 되살릴 수 있을 것으로 보고 있다.

도는 지난해 5월부터 기본·실시설계를 진행했으며, 6월부터 영산강유역환경청과 총사업비 재원 협의를 추진했다. 총사업비는 278억4000만원(국비 60%·도비 40%)이다. 준공은 2028년 12월을 목표로 한다. 시공은 세영종합건설 등이, 감리는 한국농어촌공사 제주지역본부가 맡는다.

도는 이번 사업이 주민 참여를 기반으로 이뤄졌다는 점에서도 의미가 크다고 평가했다. 또한 이번 사업의 성과를 분석한 후 대체 수자원 정책을 도내 다른 지역으로 단계적으로 확대할 계획이다.

오영훈 지사는 “옛날 제주에서는 집집마다 수도가 없어 커다란 동백나무에 짚을 엮어 항아리로 연결해 빗물을 받아 식수로 썼을 만큼 물이 귀했다”면서 “비닐하우스 168필지에 집수시설을 연결해 물을 모으고 공급하는 것은 주민 참여 없이는 불가능한 일로, 주민들의 노력으로 소중한 자원을 되살리게 됐다”고 말했다.