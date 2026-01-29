천안에 ‘1조2000억’ 민간자본 몰린다···‘AI 데이터센터’ 유치

충남도·천안시·㈜금강, 투자협약 체결 서북구 직산읍에 160㎿급 대형 시설 구축

충남 천안시가 1조2000억원 규모의 대규모 민간 자본을 유치하며 미래 디지털 산업의 핵심 거점으로 도약한다.

천안시는 29일 충남도청에서 김석필 천안시장 권한대행 부시장, 김태흠 충남지사, 김용성 ㈜금강 회장이 ‘AI 데이터센터’ 건립을 위한 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 ㈜금강은 서북구 직산읍 군서리 일원 10만2642㎡ 부지에 다음달부터 오는 2028년 6월까지 총 1조2000억원을 투입해 AI 데이터센터를 신설한다.

이번에 조성되는 AI 데이터센터는 160㎿급 대규모 전력을 사용하는 첨단 시설로, 이미 1차분인 80㎿에 대한 전기사용 계약을 한국전력과 완료했다. 자금 운용은 파인앤파트너스자산운용이 맡아 사업의 안정성을 뒷받침할 예정이다.

김석필 권한대행은 “이번 투자 유치는 천안이 첨단 산업 데이터 허브로 도약하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “기업의 디지털 전환을 적극 지원해 지역 경제의 혁신 성장을 이끌겠다”고 말했다.