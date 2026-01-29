전북도, ‘제3금융중심지’ 재도전···금융위에 지정 신청서 제출

금융위 신청서 공식 제출···보완 요구 거쳐 구체성 강화

전북도가 ‘제3금융중심지’ 지정을 위한 재도전에 나섰다.

29일 전북도에 따르면 도는 이날 금융위원회와 사전 협의를 거쳐 ‘금융중심지 지정 신청서’를 공식 제출했다. 지방자치단체가 자체 개발계획을 수립해 금융중심지 지정을 신청한 것은 전국에서 처음이다. 현재 국내 금융중심지는 서울 여의도와 부산 문현 두 곳뿐이다. 전북도는 애초 지난해 말 신청을 추진했으나 금융위가 개발 계획의 구체성과 실행 구조가 미흡하다는 의견을 제시하면서 제출 시점이 미뤄졌다.

금융중심지 예정 구역은 전북혁신도시와 만성지구 일대 3.59㎢다. 전북도는 해당 지역을 중심업무지구(0.14㎢), 지원업무지구(1.27㎢), 배후주거지구(2.18㎢)로 나눠 단계적으로 개발할 계획이다. 중심업무지구에는 핵심 금융기관을, 지원업무지구에는 연관 산업과 금융 지원 시설을 배치하고 배후주거지구에는 금융 인력의 정주 여건을 조성한다는 구상이다.

전북도는 국민연금공단 기금운용본부를 앵커로 자산운용과 농생명, 기후·에너지 분야를 결합한 특화 금융 모델을 제시했다. 서울의 종합금융, 부산의 해양·파생금융과 차별화해 지역 고유의 금융 기능을 구축하겠다는 계획이다.

전북은 국민연금 이전 이후에도 금융산업 집적 효과가 제한적이라는 지적을 받아왔다. 현재 전주에 입주한 국내외 금융기관 16곳 대부분이 업무 수탁 위주의 연락사무소 형태에 머물러 있어 실질적인 고용이나 부가가치 창출로 이어지지 못하고 있다는 평가다.

다만 최근 민간 금융그룹의 투자 움직임은 변수로 떠올랐다. KB금융그룹은 전날 전북혁신도시에 은행·증권·자산운용·손해보험 등 4개 계열사가 참여하는 ‘KB금융타운’ 조성 계획을 발표했다. KB증권과 KB자산운용 전주사무소, KB국민은행 비대면 상담 조직, KB손해보험 광역 스마트센터가 들어서며 기존 인력 150여 명에 100여 명이 추가 배치될 예정이다. KB자산운용 전주사무소는 종합자산운용사 가운데 전주에 처음 마련되는 거점이다.

금융위는 상반기 중 평가위원회를 구성해 현장 실사를 진행한 뒤 심의·의결에 나설 예정이다. 지정 여부는 이르면 올해 하반기 초 결정될 전망이다. 금융권에서는 부산 금융중심지와의 기능 중복 문제와 함께 수도권 집중 구조 속에서 금융 인력을 유치·정착시킬 수 있는 정주 여건 개선이 과제로 지적된다.

전북의 금융중심지 추진은 2017년 국민연금공단 기금운용본부 이전 이후 본격화됐다. 두 차례 대통령 공약에 포함됐으나 실현되지는 못했다.

김인태 전북도 기업유치지원실장은 “전북은 1500조원 규모의 국민연금 기금운용본부를 보유한 국내 유일 지역으로 금융중심지 지정 여부가 자산운용 중심 금융 기능 확대의 분수령이 될 것”이라고 말했다.