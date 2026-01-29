‘국악계 아이돌’ 김준수, 고선웅 <칼로막베스>로 첫 연극 도전

‘국악계 아이돌’로 불리는 소리꾼 김준수가 ‘스타 연출가’로 통하는 고선웅 연출의 <칼로막베스>로 처음 연극 무대에 도전한다.

올해 초 국립창극단을 그만둔 김준수는 29일 서울 마포아트센터에서 열린 간담회에서 “다양한 작품을 만나며 연기에 대한 갈증이 있었다”며 “연극에 항상 도전하고 싶었지만, 부담감과 어려움이 있던 와중에 고선웅 연출이 제안했다”고 출연 계기를 설명했다.

<칼로막베스>는 셰익스피어 고전 <맥베스>를 재창작한 무협극으로, 고선웅 극공작소 마방진 예술감독이 연출·극작을 맡아 2010년 초연한 작품이다. 마방진은 창단 20주년을 기념해 다음달 27일부터 국립극장에서 16년 만에 다시 공연을 올린다.

김준수는 막베스를 파멸로 이끄는 욕망의 화신 ‘막베스 처’를 연기한다. 원작에서 여성인 캐릭터를 남성 배우가 맡는 것이다. 김준수는 창극 <살로메>, <패왕별희> 등 여러 작품에서 여성 역을 맡았다. 그는 “새로운 게 더 있을지, 관객들에게 신선하게 매력적으로 다가갈지 고민이 많았다”면서도 “앞으로의 지속 발전 가능성을 관객들께 보여드리고 싶은 마음”이라고 했다.

마방진은 올해 <칼로막베스> 외에도 관객들에게 사랑받은 레퍼토리 연극을 다시 선보인다. 오는 3월 셰익스피어 비극 <리어왕>을 비튼 <리어왕외전>, 4~6월에는 1930년대 신파극 <사랑에 속고 돈에 울고>를 현대적으로 재해석한 <홍도>를 각각 공연한다. 비극 <낙타상자>와 가족극 <토끼전>도 무대에 올린다.

고 감독의 신작도 두 편 선보인다. 오는 11월 공유 오피스에서 벌어진 투신 사건을 소재로 한 <투신>을, 12월에는 중국 희곡을 원작으로 하는 <찻집>을 초연한다. 고 감독은 “연극은 어쩔 수 없이 세상과 관계를 맺어야 한다”며 “동떨어져 있는 게 아니라 시대상과 인간의 여러 편린을 담아내야 한다”고 말했다.