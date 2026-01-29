창간 80주년 경향신문

경남도, 벽지 운행 ‘브라보택시’ 998개 마을로 확대

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남도는 올해 '브라보택시'를 이용할 수 있는 마을 29곳을 추가했다고 29일 밝혔다.

18개 시군 중 지난해 양산시를 제외한 17개 시군 969개 마을 주민이 브라보택시 서비스를 이용했다.

경남도는 올해 국비·지방비 78억 원을 투입해 양산시 마을 2곳을 포함해 지난해보다 29곳이 늘어난 18개 시군 998개 마을에 브라보택시 서비스를 제공한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경남도, 벽지 운행 ‘브라보택시’ 998개 마을로 확대

입력 2026.01.29 14:49

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남 브라보택시. 경남도 제공

경남 브라보택시. 경남도 제공

경남도는 올해 ‘브라보택시’를 이용할 수 있는 마을 29곳을 추가했다고 29일 밝혔다.

18개 시군 중 지난해 양산시를 제외한 17개 시군 969개 마을 주민이 브라보택시 서비스를 이용했다.

경남도는 올해 국비·지방비 78억 원을 투입해 양산시 마을 2곳을 포함해 지난해보다 29곳이 늘어난 18개 시군 998개 마을에 브라보택시 서비스를 제공한다.

브라보택시는 2017년부터 도입된 도시형·농촌형 교통모델로, 버스 등 기존 대중교통 노선이 부족하거나 이용이 불편한 지역을 중심으로 운행되는 교통서비스다.

오지·벽지마을 주민들은 시·군별로 평균 600∼1200원을 내면 브라보택시를 불러 마을과 읍면 소재지를 오갈 수 있다.

마을 주민 4명이 브라보택시를 함께 타면 1명당 150∼300원을 부담하면 된다.

초과 요금은 경남도와 시군이 부담한다. 경남 시군과 협정을 한 일반 택시가 브라보택시로 운영된다.

도는 브라보택시의 이용자의 만족도 조사와 운영 성과 분석을 통해 지속적인 제도 개선을 추진할 방침이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글