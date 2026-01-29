경남도, 벽지 운행 ‘브라보택시’ 998개 마을로 확대

경남도는 올해 ‘브라보택시’를 이용할 수 있는 마을 29곳을 추가했다고 29일 밝혔다.

18개 시군 중 지난해 양산시를 제외한 17개 시군 969개 마을 주민이 브라보택시 서비스를 이용했다.

경남도는 올해 국비·지방비 78억 원을 투입해 양산시 마을 2곳을 포함해 지난해보다 29곳이 늘어난 18개 시군 998개 마을에 브라보택시 서비스를 제공한다.

브라보택시는 2017년부터 도입된 도시형·농촌형 교통모델로, 버스 등 기존 대중교통 노선이 부족하거나 이용이 불편한 지역을 중심으로 운행되는 교통서비스다.

오지·벽지마을 주민들은 시·군별로 평균 600∼1200원을 내면 브라보택시를 불러 마을과 읍면 소재지를 오갈 수 있다.

마을 주민 4명이 브라보택시를 함께 타면 1명당 150∼300원을 부담하면 된다.

초과 요금은 경남도와 시군이 부담한다. 경남 시군과 협정을 한 일반 택시가 브라보택시로 운영된다.

도는 브라보택시의 이용자의 만족도 조사와 운영 성과 분석을 통해 지속적인 제도 개선을 추진할 방침이다.