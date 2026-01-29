창간 80주년 경향신문

지난해 인구 이동 51년 만에 가장 적어···‘햇빛연금·기본소득’ 신안군 순유입 1위

경향신문

본문 요약

지난해 다른 지역으로 거주지를 옮긴 국내 인구가 51년 만에 가장 적은 것으로 나타났다.

이동이 잦은 젊은 세대 인구가 줄고, 최근 부동산경기 침체로 입주 예정 아파트가 줄어든 영향이다.

전남 신안군은 햇빛연금·농어촌기본소득 대상지 선정 영향 등으로 인구 순유입률 1위를 기록했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

지난해 인구 이동 51년 만에 가장 적어···'햇빛연금·기본소득' 신안군 순유입 1위

입력 2026.01.29 14:54

수정 2026.01.29 15:18

  • 김세훈 기자

지난해 11월 17일 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 출근하고 있다. 정효진 기자

지난해 11월 17일 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 출근하고 있다. 정효진 기자

지난해 다른 지역으로 거주지를 옮긴 국내 인구가 51년 만에 가장 적은 것으로 나타났다. 이동이 잦은 젊은 세대 인구가 줄고, 최근 부동산경기 침체로 입주 예정 아파트가 줄어든 영향이다. 전남 신안군은 햇빛연금·농어촌기본소득 대상지 선정 영향 등으로 인구 순유입률 1위를 기록했다.

국가데이터처는 이런 내용을 담은 ‘2025년 국내인구이동통계 결과’를 발표했다. 전국 이동자 수는 611만8000명으로 전년대비 2.6% 감소했다. 1974년 이후 역대 최저치다. 인구 백 명 당 이동자 수를 보여주는 인구이동률도 12.0%로 전년대비 0.3%포인트 감소했다. 1988년(23.7%) 대비 반 토막 난 수준이다.

저출산·고령화로 젊은 층 인구가 줄어든 것이 이동률 감소에 영향을 미쳤다. 젊은 층에서 학업, 직장 등으로 인한 시·도간 이동이 빈번해 상대적으로 이동률이 높게 나타난다. 실제로 지난해 연령별 이동률은 20대(24.3%), 30대(20.4%), 10세 미만(12.9%) 순으로 높았다.

건설경기 침체로 신규 아파트 물량이 줄어든 것도 영향을 미친 것으로 보인다. 지난해 주택 사유로 인한 이동자 수는 전년대비 10만5000명 줄었다. 지난해 주된 전입사유는 주택(33.7%), 가족(25.9%), 직업(21.4%) 순이었다.

시도별로 보면, 인천(순유입률 1.1%), 충북(0.7%) 등 6개 시도에서 순유입됐다. 광주(-1.0%), 제주(-0.6%) 등 11개 시도는 순유출됐다. 서울은 1990년부터 36년째 인구가 순유출 되고 있다. 세종시는 해양수산부 부산 이전 등의 영향으로 처음으로 인구가 순유출됐다.

순유입률이 가장 높은 시군구는 농어촌기본소득·햇빛연금 선정지인 전남 신안군(10.8%)이었다. 이어 충북 괴산군(6.7%), 경북 영양군(5.8%), 경기 광명시(5.5%), 인천 중구(5.3%), 강원 정선군(5.2%) 순으로 순유입률이 높았다.

특히 농어촌 기본소득 시범사업 지역으로 선정된 10개 군에서는 인구가 유입되는 경향을 보였다. 사범사업 10곳 중 3곳은 순유입 규모가 기존보다 늘었고, 7개 지역은 순유출에서 순유입으로 전환됐다.

순유출률은 경기 과천시(-7.2%), 경북 울릉군(-3.6%), 전남 목포시(-3.4%) 순으로 높았다.

댓글