창간 80주년 경향신문

국민연금 이사장 “환율방어·국장 부양 동원은 오해···퇴직연금 기금화·경쟁 필요”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

최근 국민연금이 환율방어와 국내주식시장 부양에 동원된다는 논란에 대해 국민연금이 '정치권력으로부터 독립된 의사결정'이라며 반박했다.

퇴직연금 기금화에 대해선 공적연기금 등의 참여도 필요하다며 국민연금도 '퇴직연금의 메기'가 될 수 있을 것이라고 밝혔다.

최근 찬반의견이 대립 중인 퇴직연금 기금화에 대해 국민연금도 전향적인 의견을 내비치면서 논란이 될 수 있을 전망이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국민연금 이사장 “환율방어·국장 부양 동원은 오해···퇴직연금 기금화·경쟁 필요”

입력 2026.01.29 15:00

수정 2026.01.29 15:17

펼치기/접기
  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김성주, 신년간담회서 “정치화는 기우” 강조

“퇴직연금, 다양한 주체 나서도록 길 열어야”

김성주 국민연금공단 이사장이 29일 서울 용산구 스페이스쉐어 서울역센터에서 열린 신년 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

김성주 국민연금공단 이사장이 29일 서울 용산구 스페이스쉐어 서울역센터에서 열린 신년 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

최근 국민연금이 환율방어와 국내주식시장 부양에 동원된다는 논란에 대해 국민연금이 ‘정치권력으로부터 독립된 의사결정’이라며 반박했다. 퇴직연금 기금화에 대해선 공적연기금 등의 참여도 필요하다며 국민연금도 ‘퇴직연금의 메기’가 될 수 있을 것이라고 밝혔다. 최근 찬반의견이 대립 중인 퇴직연금 기금화에 대해 국민연금도 전향적인 의견을 내비치면서 논란이 될 수 있을 전망이다.

김성주 국민연금공단 이사장은 29일 서울 용산구 스페이스쉐어에서 열린 국민연금 신년간담회에서 “국민연금의 정치화는 기우”라며 “모든 정책과 의사결정은 안정적이고 지속적인 수익을 만드는 방향에 따라 이뤄진다”고 말했다.

김 이사장은 “환전략이 시장에 너무 많이 노출돼 어려움을 겪었고 환율의 급격한 변동이 연금에도 가장 큰 위기”라며 “(환율의) 안정적 관리를 위해 연금차원에서 대응해왔고 앞으로도 그렇게 할 것”이라고 말했다.

최근 국민연금 기금운용위원회가 국내주식을 고려해 리밸런싱(자산비중 초과시 비중조절)을 유예한 것에 대해선 “기금위에서 펀드매니저 판단에 따라 유연하게 운용하도록 자율권을 부여해준 것으로 국내주식 부양이라는 데엔 이해할 수 없다”고 말했다. 또, “지난해 국내주식 때문에 성과가 좋았지만 시장여건에 따라 수익이 좌우된다”며 시장상황을 보고 대응할 것이라고 강조했다.

최근 논란이 된 ‘퇴직연금 기금화’에 대해선 노후보장 차원에서 기금화와 공적 연기금 등의 참여가 필요하다고 주장했다. 퇴직연금 기금화는 그동안 민간 금융기관 등에 맡겨 별도로 운용되는 퇴직연금 자금을 하나로 모아 큰 기관이 운용하도록 하는 것을 말한다. 이를 두고 수익률 제고를 위해 필요하다는 의견과 국민의 노후자산을 국유화하는 것이란 의견이 대립하면서 논란이 커져왔다.

김 이사장은 “국민연금만으론 노후보장 하기 어려운 현실을 고려해야 한다”며 “퇴직연금 적립이 의무인데도 공적관여가 이뤄지지 못하니 노후에 받을 수 있는 수령액이 적어, 노후소득이 보장되도록 하려면 기금화가 필요하다”고 말했다.

또 “1500조원을 굴리는 국민연금 직원도 퇴직연금은 민간금융기관에 맡겨 운용하지만 평균 수익률이 2~3%”라며 “퇴직연금 운용도 공적기관 참여여부와 무관하게 다양한 주체가 나서도록 길을 열어줘야 한다. 민간과 공적기관 간 수익률 제고 노력이 이뤄져 자연스럽게 경쟁을 촉진하는 메기 역할을 할 것이라 기대한다”고 말했다.

국민연금은 이날 노후보장을 확대하기 위해 크레딧 제도(출산·군복무 기간에 국민연금 가입기간을 인정해주는 것)의 개선이 필요하다고 강조했다. 김 이사장은 “크레딧 제도는 출산과 군복무 시작 시점에 기금으로 적립해주는 것이 아니라 65세에 연금을 수령할 때 (국고로) 기금을 적립해 부담을 미래세대로 넘기는 제도”며 “지금 국고를 제때 투입해준다면 수익을 내기 때문에 미래세대의 국고부담액이 오히려 줄어들 수 있을 것”이라고 말했다.

스튜어드십코드에 대해선 의결권 행사 등 책임투자에 적극적으로 나설 것이라며 코스닥시장 투자 확대에 대해선 “변동성이 크다”며 신중하게 결정할 것이라고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글