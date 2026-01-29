국민연금 이사장 “환율방어·국장 부양 동원은 오해···퇴직연금 기금화·경쟁 필요”

김성주, 신년간담회서 “정치화는 기우” 강조 “퇴직연금, 다양한 주체 나서도록 길 열어야”

최근 국민연금이 환율방어와 국내주식시장 부양에 동원된다는 논란에 대해 국민연금이 ‘정치권력으로부터 독립된 의사결정’이라며 반박했다. 퇴직연금 기금화에 대해선 공적연기금 등의 참여도 필요하다며 국민연금도 ‘퇴직연금의 메기’가 될 수 있을 것이라고 밝혔다. 최근 찬반의견이 대립 중인 퇴직연금 기금화에 대해 국민연금도 전향적인 의견을 내비치면서 논란이 될 수 있을 전망이다.

김성주 국민연금공단 이사장은 29일 서울 용산구 스페이스쉐어에서 열린 국민연금 신년간담회에서 “국민연금의 정치화는 기우”라며 “모든 정책과 의사결정은 안정적이고 지속적인 수익을 만드는 방향에 따라 이뤄진다”고 말했다.

김 이사장은 “환전략이 시장에 너무 많이 노출돼 어려움을 겪었고 환율의 급격한 변동이 연금에도 가장 큰 위기”라며 “(환율의) 안정적 관리를 위해 연금차원에서 대응해왔고 앞으로도 그렇게 할 것”이라고 말했다.

최근 국민연금 기금운용위원회가 국내주식을 고려해 리밸런싱(자산비중 초과시 비중조절)을 유예한 것에 대해선 “기금위에서 펀드매니저 판단에 따라 유연하게 운용하도록 자율권을 부여해준 것으로 국내주식 부양이라는 데엔 이해할 수 없다”고 말했다. 또, “지난해 국내주식 때문에 성과가 좋았지만 시장여건에 따라 수익이 좌우된다”며 시장상황을 보고 대응할 것이라고 강조했다.

최근 논란이 된 ‘퇴직연금 기금화’에 대해선 노후보장 차원에서 기금화와 공적 연기금 등의 참여가 필요하다고 주장했다. 퇴직연금 기금화는 그동안 민간 금융기관 등에 맡겨 별도로 운용되는 퇴직연금 자금을 하나로 모아 큰 기관이 운용하도록 하는 것을 말한다. 이를 두고 수익률 제고를 위해 필요하다는 의견과 국민의 노후자산을 국유화하는 것이란 의견이 대립하면서 논란이 커져왔다.

김 이사장은 “국민연금만으론 노후보장 하기 어려운 현실을 고려해야 한다”며 “퇴직연금 적립이 의무인데도 공적관여가 이뤄지지 못하니 노후에 받을 수 있는 수령액이 적어, 노후소득이 보장되도록 하려면 기금화가 필요하다”고 말했다.

또 “1500조원을 굴리는 국민연금 직원도 퇴직연금은 민간금융기관에 맡겨 운용하지만 평균 수익률이 2~3%”라며 “퇴직연금 운용도 공적기관 참여여부와 무관하게 다양한 주체가 나서도록 길을 열어줘야 한다. 민간과 공적기관 간 수익률 제고 노력이 이뤄져 자연스럽게 경쟁을 촉진하는 메기 역할을 할 것이라 기대한다”고 말했다.

국민연금은 이날 노후보장을 확대하기 위해 크레딧 제도(출산·군복무 기간에 국민연금 가입기간을 인정해주는 것)의 개선이 필요하다고 강조했다. 김 이사장은 “크레딧 제도는 출산과 군복무 시작 시점에 기금으로 적립해주는 것이 아니라 65세에 연금을 수령할 때 (국고로) 기금을 적립해 부담을 미래세대로 넘기는 제도”며 “지금 국고를 제때 투입해준다면 수익을 내기 때문에 미래세대의 국고부담액이 오히려 줄어들 수 있을 것”이라고 말했다.

스튜어드십코드에 대해선 의결권 행사 등 책임투자에 적극적으로 나설 것이라며 코스닥시장 투자 확대에 대해선 “변동성이 크다”며 신중하게 결정할 것이라고 밝혔다.