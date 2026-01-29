창간 80주년 경향신문

공인노무사 292명 "내란 옹호 노무사회 회장단 규탄"…사죄·징계 촉구

본문 요약

이완영 한국공인노무사회 회장의 취임식이 유튜브 가로세로연구소에서 공식 생중계되고, 부정선거와 계엄을 옹호한 극우 인사들이 축사를 한 것에 대해 노무사들이 이를 규탄하고 사죄와 재발방지 대책을 촉구했다.

한국공인노무사회 정상화를 위한 직접행동은 29일 서울 영등포구 한국공인노무사회 앞에서 열린 기자회견에서 "노무사회는 헌법을 유린한 내란 옹호 정치인과 사이버렉카들을 공공연히 초대해 공인노무사들의 품위를 중대하게 손상시켰다"며 "노무사회는 내란 옹호 행위에 대해 사죄하라"고 주장했다.

지난 8일 제21대 공인노무사회장의 취임식이 유튜브 '가로세로연구소' 채널을 통해 단독 생중계되고 부정선거와 계엄을 옹호한 극우 인사들이 초청돼 축사를 하면서 논란이 일었다.

공인노무사 292명 “내란 옹호 노무사회 회장단 규탄”…사죄·징계 촉구

입력 2026.01.29 15:08

  • 최서은 기자

노무사들이 29일 서울 영등포구 한국공인노무사회 앞에서 기자회견을 하고 있다. 한국공인노무사회 정상화를 위한 직접행동 제공

한국공인노무사회 정상화를 위한 직접행동은 29일 서울 영등포구 한국공인노무사회 앞에서 열린 기자회견에서 “노무사회는 헌법을 유린한 내란 옹호 정치인과 사이버렉카들을 공공연히 (취임식에) 초대해 공인노무사들의 품위를 중대하게 손상시켰다”며 “노무사회는 내란 옹호 행위에 대해 사죄하라”고 주장했다.

지난 8일 제21대 공인노무사회장의 취임식이 유튜브 ‘가로세로연구소’ 채널을 통해 단독 생중계되고 부정선거와 계엄을 옹호한 극우 인사들이 초청돼 축사를 하면서 논란이 일었다. 내란 선동 의혹을 받고 있는 황교안 전 국무총리를 비롯해 윤상현·나경원 국민의힘 의원 등이 초대됐다. 윤 의원은 이 자리에서 “노무사회장 취임식이 아니라 어디 서울시장 출정식 같다”고 분위기를 언급하기도 했다.

또 제34기 수습노무사 연수교육에 김문수 전 고용노동부 장관을 비롯해 월례 조회에서 여성을 비하하는 내용의 영상을 상영한 윤동환 전 한국콜마 회장, 이해충돌방지법 위반으로 노동부로부터 과태료를 부과받은 김태기 전 중앙노동위원회 위원장 등을 초청하려다 반발이 일자 철회하는 일도 있었다.

이날 규탄 서명에 참여한 노무사 292명은 “회장단은 노무사회를 사실상 내란세력을 부흥시키기 위한 통로로 활용했고, 회장 이완영이 아닌 정치인 이완영의 정치적 영달을 위한 기구로 퇴색시켰다”며 “노무사회가 공인단체로서 지켜야 할 헌법적 가치와 노무사 직역의 품격을 심히 훼손시켰다”고 비판했다.

김유경 노무사는 “이 회장은 내란 동조 세력을 한 자리에 모아 극우 사이버렉카로 악명높은 가세연을 통해 마치 ‘내란 세력은 아직 건재하다’고 과시하는 듯한 잔치를 벌였다”면서 “이를 접한 시민들에게 노무사라는 직업 자체에 대한 불신으로 이어질까 우려된다”고 말했다. 하은성 노무사는 “이 회장의 후보 시절 공보물에는 회 주관 무료 상담 폐지, 산재 국선 제도 저지 등이 나온다 ”라며 “이 회장에게 임금체불, 산재, 직장 내 괴롭힘은 사회 문제이냐, 노무사의 먹거리냐”라고 했다.

이들은 노무사회를 향해 내란 옹호 행위에 대한 사죄, 철저한 재발 방지 대책 강구, 신임 회장단에 대한 징계위원회에 회부 등을 요구했다.

[단독]이완영 공인노무사회장 취임식, ‘극우’ 가세연 생중계·‘부정선거 음모론’ 황교안 축사

이완영 한국공인노무사회 회장의 취임식이 유튜브 ‘가로세로연구소’ 채널을 통해 단독 생중계되고 부정선거와 계엄을 옹호한 극우 인사들이 축사를 하면서 노무사들의 반발이 확산하고 있다. 이 회장이 그간 SNS에서 12·3

https://n.news.naver.com/article/032/0003420453?type=journalists

