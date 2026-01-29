대덕특구에도 자율주행버스 달린다···카이스트~세종 노선 시범운행

대전 대덕연구개발특구에서 자율주행버스가 시범 운행된다.

대전시와 한국전자통신연구원(ETRI)는 29일 대덕특구 내 주요 연구기관과 생활거점을 연결하는 ‘대전형 자율주행 노선버스(A5)’가 시범 운행에 들어갔다고 밝혔다.

A5 노선 자율주행버스 운행은 ‘충청권 자율주행 상용화 지구 조성사업’의 일환으로 추진됐다. 충청권에서는 현재 대전 반석역~정부세종청사~충북 오송역을 연결하는 A2·A3 노선의 광역 자율주행버스가 운행 중이다.

이 두 노선이 간선급행버스체계(BRT) 전용 도로를 통해 도시간 신속한 이동에 초점을 맞췄다면 이번에 신설한 A5 노선은 대전 카이스트~반석역~세종터미널을 오가며 보행자와 교차로가 혼재된 복잡한 도심 교통 환경에서 자율주행 실증을 하게 된다.

또 A5 노선 자율주행 버스는 전국에서 처음으로 구축된 실사기반 고정밀 3D 정밀지도가 탑재된 관제시스템으로 운행된다. 버스의 정확한 위치와 상황을 관제해 운영 중 돌발 상황에 유연하게 대응할 수 있도록 하는 시스템이다.

A5 노선 자율주행 버스는 다음달까지는 매일 1회, 3월에는 매일 2회 왕복 운행을 하며 기술 안정성과 편의성을 검증하게 된다. 이때까지는 무료로 운행되고, 4월부터는 유상 운송으로 전환될 예정이다. 무료 운행 기간에는 사전 예약을 거쳐야 탑승할 수 있다.

운행 차량은 일반석 16개와 휠체어석 2개를 갖춘 중형 전기버스다. 버스에는 안전요원이 탑승해 돌발 상황에 대응하고, 강우나 강설 등 기상 악화시에는 수동 운전으로 전환해 운행할 예정이다.

이장우 대전시장은 “기존 자율주행버스 노선이 광역 연결성을 입증했다면 대전 노선은 과학도시의 강점을 살려 정밀 인프라를 활용한 도심 내 기술 실증에 집중하게 된다”며 “수행기관인 ETRI의 기술력에 행정력을 결합해 시민들이 일상에서 자율주행의 편의성을 느낄 수 있게 하겠다”고 말했다.