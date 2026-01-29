삼성전자 창사 이래 첫 ‘과반 노조’ 탄생

삼성전자에 창사 이래 처음으로 ‘과반 노조’가 탄생한다. 그동안 복수 노조 체제를 유지하던 삼성전자는 단일 거대 노조와 마주하게 됐다.

29일 초기업노동조합 삼성전자 지부에 따르면, 이날 노조 가입자 수가 6만2600명을 돌파하며 노조 측이 주장한 과반 노조 기준(6만2500명)을 100명 웃돌았다.

지난해 12월31일 기준 5만853명이던 노조 가입자 수는 한 달도 채 지나지 않아 1만2000명 가까이 급증했다. 경쟁사인 SK하이닉스 대비 성과급 규모가 낮은 데 대한 불만이 커진 게 초기업노조의 세 확장을 가속화시킨 것으로 분석된다.

노조 측은 노조 가입이 가능한 구성원 수 등을 고려할 때 과반 노조가 되기 위한 가입자 수 기준을 6만2500명으로 보고 있다.

다만, 정확한 과반 노조 성립 기준은 향후 검증 절차에 따라 달라질 수 있다. 지난해 6월 말 기준 삼성전자의 전체 임직원 수는 12만9524명(기간제 근로자 599명 포함)으로, 일각에서는 과반 노조 지위 성립을 위해서는 6만4500명 이상의 가입자가 필요하다는 해석도 나온다.

노조 측은 30일 사측에 관련 공문을 발송해 과반 노조 지위 획득을 위한 공식 절차를 밟을 계획이다. 고용노동부 측에도 공문을 보내 ‘근로자 대표 지위 확보’를 위한 절차를 진행한다.

과반 지위를 확보하게 되면 노사 관계에도 적지 않은 변화가 있을 것으로 전망된다. 근로기준법상 과반 노조는 교섭 대표노조 자격을 얻어 단체교섭권과 근로조건 결정권 등을 단독으로 행사할 수 있게 된다. 사측은 노조의 교섭 요구에 반드시 응해야 한다.