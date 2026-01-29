상표띠 없는 ‘무라벨’ 생수 확산…대형마트도 무라벨 제품 우선 판매

앞으로 하나로마트와 이마트, 롯데마트에서는 상표띠 없는 ‘무라벨’ 생수를 우선적으로 진열·판매한다.

기후에너지환경부는 29일 서울 중구 대한상공회의에서 대형마트 3사(농협경제지주·이마트·롯데마트)와 대한상공회의소, 한국체인스토어협회와 함께 ‘먹는샘물 무라벨 제품 확산을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

대형마트 3사는 매장 내 무라벨 제품을 우선 취급·판매한다. 낱병 판매 시 결제 지연으로 인한 현장 불편을 해소하기 위해 정보무늬(QR)코드 스캔 시스템을 도입하거나 계산대 사전 등록 등 매장 상황에 맞는 결제 방식을 마련한다.

먹는샘물 무라벨 제도는 제품에 상표띠(라벨)를 부착하지 않는 대신 제품 정보를 병마개 QR코드나 소포장지 겉면, 운반용 손잡이에 표시하는 방식이다. 이때 품목명과 제품명, 유통기한(제조일자 포함), 수원지, 연락처 등 5가지 핵심 정보는 용기 표면이나 병마개에 반드시 각인하거나 인쇄해야 한다.

올해 1월부터 무라벨 제도가 본격 시행되면서 온라인과 오프라인에서 판매되는 소포장(묶음) 먹는샘물 제품은 무라벨 방식으로만 생산·유통되고 있다. 오프라인 낱병 판매 제품의 경우 QR코드 스캔 등 판매 단계에서 보완이 필요하다는 현장 의견을 반영해, 1년간 ‘전환 안내 기간’을 운영하며 단계적 전환을 추진하고 있다.

무라벨 제도에 대한 소비자 수용성은 비교적 높은 것으로 나타났다. 정부가 지난해 7월 만 20세 이상 국민 1000명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 53.3%는 무라벨 먹는샘물 제품을 선호한다고 답했다. 주된 선호 이유로는 환경보호와 분리배출 편의를 꼽았다. QR코드를 통한 제품 정보 제공에 대해서도 63.4%가 긍정적으로 평가했다.

무라벨 제도가 안착할 경우 그동안 상표띠 제작에 쓰이던 연간 약 2270t 플라스틱(2024년 생산량 52억 병 기준)이 절감되고, 재활용 과정의 효율성도 크게 높아질 것으로 기대된다.