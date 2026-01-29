제주 청년들, 일자리 부족·생활물가 부담···순유출 가속

제주 지역 청년들은 일자리 부족과 높은 생활물가 등에서 가장 큰 어려움을 느끼는 것으로 조사됐다.

제주도가 지난해 9월3일부터 30일까지 19~39세 청년 2000명을 대상으로 실시한 사회경제 실태조사와 행정통계 자료를 통합 분석한 ‘2025년 제주 청년통계’ 결과를 29일 발표했다.

조사 결과 제주 청년의 전반적인 생활 만족도는 61.2%를 기록했다. 2022년 조사 대비 7.1%포인트 상승한 수치다. 3년 후에도 제주에 계속 거주하겠다는 비율도 67.0%로 나타났다.

이번 조사에서 제주 청년들은 정주 여건에 일정 수준 만족하는 것으로 나타났으나 타 지역으로의 인구 유출을 막기에는 여전히 한계가 있는 것으로 분석된다.

제주 청년 인구는 2012년부터 타 지역 인구 유입으로 상승곡선을 그려왔다. 하지만 제주 이주 열풍이 잦아든 2022년부터는 빠져 나가는 인구가 더 많은 ‘순유출’로 전환됐다. 2024년에는 2400명이 순유출됐다.

이러한 청년층의 제주 이탈의 원인으로는 일자리와 소득, 교육 등이 꼽힌다.

타 시도 전출 사유를 분석한 결과 제주에 돌아왔다가 다시 타지로 떠나는 제주 출신 ‘U턴 청년’의 경우 56.5%가 ‘교육’을, 32.1%가 ‘직업’을 사유로 꼽았다.

제주 청년들이 겪는 심각한 어려움으로는 ‘일자리 부족’(65.5%), ‘급여, 노동시간 등 열악한 근로환경’(42.9%), ‘높은 생활물가에 대한 부담’(25.5%). ‘전월세 등 주거비용 부담’(24.0%) 등이 지목됐다.

도가 여러 요인을 감안해 장래 인구를 추계한 결과 제주 전체인구 대비 청년 인구 비율은 2025년 23.7%(16만명)에서 매년 감소해 2050년 14.6%(9만5000명)까지 떨어질 것으로 전망됐다.

양기철 제주도 기획조정실장은 “이번 청년통계는 제주 청년의 삶을 입체적으로 보여주는 중요한 정책 기초자료”라면서 “이번 청년통계를 청년정책 기본계획과 연차별 시행계획 수립 등의 핵심 근거 자료로 활용할 방침”이라고 말했다.