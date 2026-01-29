창간 80주년 경향신문

5인 미만 사업장 노동자 절반 “아파도 출근했다”···‘번아웃’ 경험도 46.6% 달해

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

5인 미만 소규모 사업장에 다니는 노동자의 절반가량은 몸이 아픈데도 회사에 출근하는 '프리젠티즘' 경험과 육체적·정신적으로 소진되는 '번아웃' 경험이 있는 것으로 나타났다.

2024년 기준 5인 미만 사업체에 종사하는 임금노동자는 385만명이었다.

2024년 전체 산재 재해자 14만2771명 중 5인 미만 4만927명, 5인~49인 5만7253명 등 소규모 사업장이 전체의 70%가량을 차지했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

5인 미만 사업장 노동자 절반 “아파도 출근했다”···‘번아웃’ 경험도 46.6% 달해

입력 2026.01.29 16:14

수정 2026.01.29 16:20

펼치기/접기
  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

12.4% ‘육체적 질병’···13.5% ‘정신적 질병’ 경험

5명 중 1명 ‘업무 시간 외 개인연락’ ‘임금체불’ 겪어

서울 중구 정동 프란치스코회관에서 열린 대한민국 5인 미만 직장인 성토대회 ‘아우성’에 참석한 한 당사자가 증언을 하고 있다. 서성일 선임기자

서울 중구 정동 프란치스코회관에서 열린 대한민국 5인 미만 직장인 성토대회 ‘아우성’에 참석한 한 당사자가 증언을 하고 있다. 서성일 선임기자

5인 미만 소규모 사업장에 다니는 노동자의 절반가량은 몸이 아픈데도 회사에 출근하는 ‘프리젠티즘(presenteeism)’ 경험과 육체적·정신적으로 소진되는 ‘번아웃’ 경험이 있는 것으로 나타났다.

일하는시민연구소·유니온센터가 29일 공개한 ‘5인 미만 사업장 건강 및 노동안전 실태와 특징’ 보고서를 보면, 5인 미만 사업장 종사자 10명 중 1명은 업무로 인한 육체적(12.4%) 또는 정신적(13.5%) 질병을 경험한 것으로 조사됐다. 육체적 질병은 일용직(25.7%), 제조건설업(18.2%), 단순노무직(16.9%) 등에서 상대적으로 높게 나타났고, 정신적 질병은 초단시간(28.6%), 관리전문사무직(15.1%) 등에서 높았다. 연구소는 지난해 9월30일~10월20일 여론조사 전문기관 엠브레인을 통해 5인 미만 사업장 종사자 456명을 대상으로 온라인 설문조사를 진행했다.

5인 미만 사업장은 국내 전체 사업체 가운데 가장 많은 비중을 차지하고 있지만, 다수의 근로기준법이 적용되지 않는 사각지대다. 국가데이터처에 따르면 2023년 기준 전국 625만개 사업체 중 5인 미만 사업장은 540만개로, 86.4%에 달했다. 2024년 기준 5인 미만 사업체에 종사하는 임금노동자는 385만명(17.4%)이었다. 2024년 전체 산재 재해자 14만2771명 중 5인 미만 4만927명, 5인~49인 5만7253명 등 소규모 사업장이 전체의 70%가량을 차지했다.

지난 1년 사이 몸이 아픈데도 출근했다는 ‘프리젠티즘’ 경험은 47.9%, 몸이 아파서 결근한 ‘앱센티즘(absenteeism)’ 경험은 24.4%, 육체적·정신적으로 소진된 ‘번아웃’ 경험은 46.6%로 집계됐다. 프리젠티즘 경험은 일용직(54.3%), 단순노무직(51.8%), 무기계약직(50%)에서 많았고, 번아웃 경험은 무기계약직(62.5%), 일용직(60%), 초단시간(57.1%) 등 집단에서 상대적으로 많았다. 그러나 이들이 다니는 사업장엔 병가제도가 없는 경우가 다수(66.8%)였다. 유급병가가 있다는 응답이 7.1%, 무급 병가가 있다는 응답이 17.3%였고, 유급과 무급 둘 다 있다는 응답은 8.8%였다.

최근 3년 사이 겪은 부당대우 경험으로는 ‘업무 시간 외에 개인연락’(20.4%)이 가장 많았다. 이어 임금체불(19%), 연장근로 강요(17%), 초과근로수당 미지급(15.3%), 근로계약서 미수령(15.3%) 등 순이었다.

작업중지권은 산업안전보건법상 5인 미만 사업장에서도 의무 조치에 해당하지만, 실제로 이를 사용할 수 있다는 응답은 많지 않았다. ‘잘 모르겠다’는 응답이 33.5%를 차지했고, ‘그렇지 않다’ 15.5%, ‘보통’ 24%, ‘그렇다’ 26.8%였다. 3명 중 1명은 업무상 사고나 위급상항 발생시 연락할 비상연락체계가 없다고 답했다.

응답자들은 산업안전을 위해 가장 필요한 예방 정책으로 ‘2인 1조 운영의 구체적 기준 마련’(37.6%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘위험 시 작업중지권 시행’(26.5%), ‘산재 예방 노사정협의체 운영’(13.5%) 등이 뒤를 이었다. 연구진은 “작은 사업장의 열악함이나 소상공인 및 자영업자의 주체적 개선 여지가 쉽지 않은 상황 속에서 산재 예방 효과가 있는 휴일휴가, 유급병가 등을 도입해야 한다”며 “법제도 사각지대 예외 규정을 줄여 예방적인 지원 정책을 추진할 필요가 있다”고 제언했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글