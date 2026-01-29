‘한동훈 제명’에 오세훈 “당 대표 개인·홍위병 위한 사당화···장동혁, 물러나야”

SNS서 “국민의힘, 외면 넘어 혐오 대상 돼”

오세훈 서울시장이 한동훈 국민의힘 전 대표 제명에 대해 “장동혁 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다”며 장 대표의 사퇴를 촉구했다.

오 시장은 29일 SNS에 올린 ‘장동혁 대표는 즉각 물러나야 합니다’라는 제목의 글을 통해 이같이 밝혔다. 오 시장은 “국민의힘이 하나 되어 다시 일어서기를 간절히 바라는 국민들의 마지막 바람마저 짓밟고 극단적인 선택을 했다”며 “장 대표는 자리에서 물러나 책임을 져야한다”고 강하게 반발했다.

오 시장은 “국민께 사랑받고자 하는 정당이라면 결코 있을 수 없는 결정”이라며 “이번 결정은 결국 당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화라고밖에 볼 수 없다”고 질타했다.

그는 “국민의힘은 지금 국민의 외면을 넘어 혐오의 대상이 되고 있다”며 “거대 권력에 맞서 싸울 수 있는 야당의 유일한 힘은 국민이 주는 명분에서 나온다. 당 스스로 고립돼 무너지는 모습을 보여주면서 무슨 명분으로 국민의 선택을 바랄 수 있나”라고 꼬집었다.

이어 “정치는 국민의 온도에서 국민의 언어로 말할 수 있을 때 힘을 얻을 수 있다”며 “다시 굳건히 일어나 절망하는 국민과 지지자들의 마음을 단단히 세우고 미래로 향해 나아가야 할 때 장동혁 대표는 우리 당의 날개를 꺾어버리는 처참한 결정을 했다”고 비판했다.

오 시장은 “장동혁 대표는 물러나야 한다”며 “절체절명 위기 속 대한민국의 제1야당의 대표 자리에 있을 자격이 없다. 그래야 모두 다시 시작할 수 있다”고 재차 강조했다.