[단독]‘자유총연맹 본부장’이 한전산업개발 부사장에?···“배당금 확대 치중 우려”

황모 기획본부장 사내 이사 내정 확인 노조, ‘정의로운 전환’ 등 대응 부실 우려 자총 “정당한 절차 거쳐 추천된 후보자”

발전 5사의 최대 협력 업체인 한전산업개발의 사내 이사로 ‘한국자유총연맹’ 황모 기획본부장이 내정된 것으로 확인됐다. 자유총연맹은 한전산업개발의 지분 31%를 보유하고 있는 1대 주주다. 한전산업개발 노동조합은 황 본부장이 정상적인 경영보다는 배당금 확대에 치중할 수 있다고 우려했다.

29일 한전산업개발의 주주총회 소집 공고를 보면, 한전산업개발은 다음 달 12일 주주총회의 안건으로 황 본부장 사내 이사 선임 건을 올렸다. 황 본부장은 한전산업개발 부사장으로 취임할 것으로 보인다.

황 본부장은 자유총연맹에서만 20년 이상 일했다. 2006년 교육과장, 2014년 행정지원팀 부장, 2018년 총무처장, 2021년 행정본부장 등을 거쳤다. 한전산업개발 이사회는 후보자 추천 이유로 “2021년부터 2023년까지 한전산업개발의 기타비상무이사로 재임하며 사업 전반과 조직 운영에 대한 높은 이해도를 축적했다”며 “경험을 바탕으로 향후 당사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있는 합리적인 경영적 판단을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

그러나 한전산업개발 노조 등은 황 본부장의 경력 등으로는 발전 관련 회사의 부사장을 맡기에 부적합하다고 주장한다. 황 본부장이 맡았던 기타비상무이사는 이사회가 열릴 때만 참석한 비상근직이다. 전문 경영인을 선임해 석탄발전소 폐쇄에 따른 미래 먹거리 준비, 소속 노동자들의 정의로운 전환 문제 등에 대응하기 어려울 수 있다는 것이다. 또 대주주인 자유총연맹 출신 인사들이 회사의 발전보다는 ‘배당 늘리기’에 집중하는 것 아니냐고 우려한다.

한전산업개발의 최근 3년 배당 성향(배당금 총액을 연결 당기순이익으로 나누어 100을 곱한 값)의 평균은 70.28%다. 한국상장회사협의회가 조사한 2022~2024년 상장법인 평균 배당성향은 34.7%였다. 한전KPS, 한국전력기술의 2022~2024년 배당성향도 평균 60% 수준이었다. 한 노조 관계자는 “미래를 위한 체질 개선에 급히 나서야 하는데, 대주주의 낙하산이 오면서 배당금을 쥐어짜려는 게 아닌지 의심된다”고 말했다.

자유총연맹은 ‘정당한 절차에 거쳐 추천된 후보자’라고 설명했다. 자총 관계자는 29일 “황 본부장은 자유총연맹에서 한전산업개발에 관련된 부서에 오래 일하는 등 관련 경력이 많다”며 “지난 19일 내부 인원 5명으로 구성된 출자관리위원회 절차에 따라 추천된 것”이라고 말했다. 이어 “자유총연맹 재정이 어려워서 배당금을 가급적이면 많이 받을 수 있으면 좋고, 내부와 잘 소통할 수 있는 인사로 우리가 추천한 것”이라고 말했다.