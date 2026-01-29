K뷰티 이어 K웰니스?… ‘올리브베러’ 가보니 “즐기면서 건강한 아름다움 추구”

“두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키) 연관 검색어 상단에 항상 칼로리가 있어요. 트렌디한 맛과 즐거움을 포기하지 않으면서 열량과 성분을 따지는 거죠. 즐기면서 관리하는 것이 ‘웰니스’의 진짜 모습입니다.”

CJ올리브영 유영환 데이터인텔리전스팀장은 ‘올리브베러’(OLIVE BETTER) 1호점 개점을 하루 앞둔 29일 열린 기자간담회에서 “지금 소비자에게 필요한 것은 단순한 정보가 아니다. 정확한 큐레이션(제안)”이라며 이같이 말했다.

올리브베러 1호점은 서울 중구 광화문 디타워에 문을 연다. 1호점을 광화문에 연 것은 건강관리에 관심이 많은 직장인 유동인구가 많은 데다 인근에 요가·헬스장 등 웰니스 인프라가 풍부하다는 판단에서였다.

올리브베러는 ‘매일의 나아짐을 만드는 건강한 즐거움’이라는 의미로, 그간 뷰티 상품을 중심으로 소개·판매해온 올리브영이 사업 영역을 웰니스 전반으로 확장한 독립 큐레이팅 플랫폼이다. 올리브영이 보유한 온·오프라인 고객 데이터와 상품·카테고리 구성 노하우, 옴니채널 운영 경험 등을 바탕으로 기획됐다. 1999년 헬스앤뷰티(H&B) 전문 리테일로 출발해 성장한 올리브영이 새로운 콘셉트의 별도 플랫폼을 선보이는 것은 이번이 처음이다.

올리브베러 1호점은 430㎡(약 130평) 규모의 복층 매장으로, 500여개 브랜드 제품 3000여종을 만날 수 있다.

1층은 샐러드와 고단백 간편식, 프로틴, 건강기능식품 등으로 구성했다. 관리형 식단을 직접 챙기기 어려운 직장인 수요를 고려했다. 올리브베러가 선정한 웰니스 상품을 직접 맛볼 수 있는 시식 서비스도 운영할 예정이다.

2층은 웰니스 루틴을 제안하는 공간으로 꾸몄다. 잘 먹기(이너뷰티 푸드·건강간식), 잘 채우기(영양제), 잘 움직이기(보충제·운동용품), 잘 쉬기(수면과 릴랙스용품), 잘 가꾸기(아로마테라피·더마케어), 잘 관리하기(구강·위생용품) 등 올리브베러가 제안하는 6대 웰니스 영역 관련 제품들을 만날 수 있다.

이곳에는 라이트 밀과 스낵, 이너뷰티·슬립뷰티(수면 건강) 등 올리브영이 키워온 웰니스 대표 상품군이 망라돼 있다. 차·커피 등 카페인 대용 음료를 시향·시음할 수 있는 체험 공간도 있다. 매장에 흘러나오는 음악도 아침·점심·저녁으로 나눠, 방문 시간대에 따라 에너지 충전과 휴식 분위기를 체감할 수 있도록 했다.

온라인과의 연결성도 강화했다. 올리브영 애플리케이션(앱)에서는 올리브베러 앱인앱(App-in-App) 서비스가 동시에 열리는데 제품 섭취 대상과 목적, 성분별 맞춤형 상품 추천은 물론 영양제 섭취 시간을 알려주는 루틴 알림 기능을 제공한다. 특히 매장 상품에는 전자 라벨이 부착돼 있어 올리브베러 앱 상세페이지 내 정보를 오프라인 고객도 알 수 있도록 했다.

올리브영은 올리브베러을 통해 K웰니스 시장 저변을 넓혀간다는 계획이다. 올해 상반기 중 강남역 인근에 2호점을 문여는 등 향후 서울·수도권 핵심 상권에 순차적으로 매장을 늘려나갈 방침이다.

이동근 신성장리테일사업 담당은 “추상적이고 어렵게 느낄 수 있는 웰니스 소비 형태를 다양한 상품과 공감 가능한 콘텐츠, 다채로운 경험과 결합해 제공할 것”이라며 “올리브베러를 통해 고객이 내외면의 균형 있는 아름다움을 찾고 브랜드와 국내 웰니스 시장이 함께 성장하는 건강한 생태계를 구축하겠다”고 말했다.