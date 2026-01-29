정상회담 이후…중국 캐나다산 유채씨 다시 샀다

중국이 캐나다산 유채씨(카놀라) 구매를 재개했다. 시진핑 중국 국가주석과 마크 카니 캐나다 총리가 정상회담에서 양국 관계 회복을 선언하고 양국 주요 수출품 관세 인하에 합의한 결과다.

블룸버그통신은 29일(현지시간) 중국 내 유채씨유 압착업체들은 최소 약60만t으로 추산되는 유채씨를 구매해 3~4월 중 선적이 이뤄질 예정이라고 선적에 정통한 현지 관계자들을 인용해 보도했다. 보도에 중국 수입업체들은 4~6월 선적 예정인 카놀라박(유채씨에서 기름을 짜고 남은 부산물)도 예약했다.

블룸버그통신은 중국·캐나다 무역 회복의 초기 징후가 나타났다며 관세 인하로 중국 수입업자들의 수익성이 개선돼 양국 관계가 악화되지 않는 한 추가 선적이 이어질 것이고 전했다.

중국은 2024년 캐나다에서 카놀라 610만t을 구입하는 등 캐나다는 중국의 최대 유채씨 공급국이었지만 지난해부터 거래가 급감했다. 캐나다가 중국산 전기사에 100%의 관세를 부과하자 중국도 캐나다산 유채씨 등 농산물에 100% 보복관세를 부과했기 때문이다.

중국의 캐나다산 카놀라 구매 재개는 마크 카니 캐나다 총리가 지난 14~17일 중국을 방문해 시 주석과 정상회담을 한 이후 이뤄졌다.

두 정상은 “새로운 전략적 동반자 관계를 시작하자”며 관계 정상화를 선언했다. 카니 총리는 시 주석과의 정상회담에서 중국이 3월까지 캐나다산 유채씨 관세를 15% 인하하며 카놀라박에 부과되는 관세도 유예하기로 합의했다고 밝혔다. 캐나다는 중국산 전기차 관세를 6.1%로 낮추고 중국산 전기차 최대 4만9000대를 수입하기로 했다.

중국과 캐나다 관계는 화웨이 부회장 멍완저우 스파이 스캔들 등으로 냉각되고 수년 간 갈등을 빚어왔으나 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책에 맞서 공동 전선을 택한 것이다. 특히 이 결정은 미국의 우방인 캐나다가 대중 공조를 끝내고 독자 노선을 택했다는 점에서 주목을 받았다.

트럼프 대통령은 이후 캐나다가 중국과 자유무역협정(FTA)을 맺으면 관세 100%를 부과할 것이라고 으름장을 놨고 캐나다는 중국과의 FTA는 계획이 없다고 밝혔다.