화천서 이웃 노인 살해·유기한 70대 징역 30년

본문 요약

이웃 노인을 살해하고 시신을 훼손해 유기한 70대가 1심에서 중형을 선고받았다.

A씨는 지난해 10월 3일 화천군 상서면에서 80대 B씨를 살해한 뒤 시신을 훼손해 강가에 유기한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

경찰은 지난해 10월 6일 저녁 추석을 맞아 B씨 집을 찾은 가족으로부터 "B씨가 돌아오지 않는다"라는 신고를 받고 수색작업을 벌인 끝에 같은 달 8일 오전 산양리의 하천 인근에서 수색견의 도움으로 숨진 B씨를 발견했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

화천서 이웃 노인 살해·유기한 70대 징역 30년

입력 2026.01.29 16:25

  • 최승현 기자

법원 “유족 고통 극심한데도 피해 회복 노력하지 않아” 엄벌 필요

춘천지법 인터넷 홈페이지 초기 화면 갈무리.

춘천지법 인터넷 홈페이지 초기 화면 갈무리.

이웃 노인을 살해하고 시신을 훼손해 유기한 70대가 1심에서 중형을 선고받았다.

춘천지법 형사2부(김성래 부장판사)는 29일 살인과 시체손괴 및 유기, 스토킹 처벌법 위반 혐의 등으로 기소된 A씨(78)에 대해 징역 30년을 선고했다.

또 스토킹 치료프로그램 40시간 수강을 명령했다.

재판부는 “사실상 인척 관계에 있는 피해자가 다른 남자를 만난다고 생각해 피해자를 살해하고 범행을 은폐하려고 시체를 손괴하고 유기했다”라며 “범행 동기나 방법, 경위 등에 비춰봤을 때 엄벌이 필요하다”라고 밝혔다.

이어 “피해자가 사망하기까지 엄청난 육체적·정신적 고통을 겪었을 것으로 보이고, 유족도 극심한 정신적 고통을 받아 엄벌을 탄원하고 있다”라며 “하지만 피고인은 피해회복을 위해 어떠한 노력도 기울이지 않았다”라고 덧붙였다.

A씨는 지난해 10월 3일 화천군 상서면에서 80대 B씨를 살해한 뒤 시신을 훼손해 강가에 유기한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

경찰은 지난해 10월 6일 저녁 추석을 맞아 B씨 집을 찾은 가족으로부터 “B씨가 돌아오지 않는다”라는 신고를 받고 수색작업을 벌인 끝에 같은 달 8일 오전 산양리의 하천 인근에서 수색견의 도움으로 숨진 B씨를 발견했다.

이후 수사에 착수한 경찰은 이튿날 A씨를 체포했다.

댓글