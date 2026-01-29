오늘의 인사-해수부, 원자력안전위, 신용보증기금 외

■국가데이터처 ◇과장급 전보 △혁신행정담당관 이희
■해양수산부 ◇과장급 전보 △홍보담당관 김정화 △소득복지과장 이진우 △항만개발과장 김원중 △항만연안재생과장 김규섭 △항만기술안전과장 손원권
■한국농촌경제연구원 ◇보직 △농산업혁신연구본부장 서대석 △거시농정연구본부 농업재정금융연구실장 국승용 △AI농정연구단장 성재훈
■정보통신정책연구원(KISDI) ◇승진 △선임연구위원 라성현 강하연 황준호 강준석 △연구위원 장재영 황현정
■방송미디어통신위원회 ◇과장급 전보·파견·전·출입 △방송미디어정책기획과장 장대호 △혁신기획담당관 김정섭 △행정법무담당관 곽동엽 △편성평가정책과장 김영주 △운영지원과장 김기석 △서울대학교(파견) 강필구 △방송미디어진흥기획과장(전입) 이영철 △과학기술정보통신부(전출) 이항재
■원자력안전위원회 ◇과장급 전보 △기획재정담당관 장현아 △운영지원과장 김윤우 △안전정책과장 김성길 △원자력안전과장 최수진 △원자력심사과장 손화종 △방사선안전과장 임종윤 △방사능감시대응팀장 공병문 △고리원전지역사무소장 김상 △한울원전지역사무소장 김선영
■신용보증기금 ◇본부장 보임 △경기영업본부 김종수 △인재경영부 정효태 ◇본부장 전보 △서울서부영업본부 김남수 △서울동부영업본부 최종천 △인천영업본부 강현구 △호남영업본부 안정열 △경영기획부 황재규 ◇부서장 승진 △성과관리부 조영직 △ICT 전략부 강용묵 △신용보증부 계종성 △혁신금융부 유훈석 △신용보험부 김윤원 △인프라금융부 송철의 ◇지점장 승진 △혁신성장심사센터 김은희 △서울서부스타트업 이혜옥 △평택 김홍일 △시화 조준기 △창원 강문일 △사상 유성근 △김해중앙 이정엽 △성서 박근익 △경산 이종구 ◇부서장 전보 △미래전략실 안정복 △리스크준법실 임효진 △안전전략실 장근탁 △홍보협력실 강형모 △AI혁신부 정낙원 △스타트업금융부 강종신 △기업개선부 김윤기 △고객지원부 이승미 △감사실 유춘광 △감사실 감사부장 김수영 △〃 최병욱 △〃 심재헌 △비상계획부 정재열 ◇지점장 전보 △유동화보증센터 양용준 △전문심사센터 조현영 △지식재산평가센터 최중호 △스케일업금융센터 김경수 △서부신용보험1센터 황영준 △서부신용보험2센터 황인국 △영등포재기지원단 손성빈 △경기신용보험센터 김승배 △수원재기지원단 이민희 △인천재기지원단 이철 △부산신용보험센터 윤현진 △대구신용보험센터 김문기 △광주재기지원단 이봉희 △제주 이상영 △충정로 황현귀 △남대문 송명호 △강북 양정일 △의정부 전성옥 △김포 박성모 △고양 강영철 △포천 공성용 △마포청년스타트업 박도현 △동대문 정우석 △강릉 류윤하 △강남 김후정 △원주 박상욱 △남양주 이상우 △테헤란로 김대중 △방배 이인규 △송파 임재형 △동해 방주영 △수원 신용화 △안양 전승민 △성남 한기황 △군포 김현균 △화성서 박종열 △인천 허일영 △반월 김형태 △인천중앙 손종욱 △남동 권성길 △부천 우병관 △청라 임택규 △시흥 명대일 △인천스타트업 이창권 △진주 이홍철 △울산 박종형 △김해 김상희 △통영 이용균 △양산 김남경 △녹산 정완섭 △울산북 천병철 △해운대 권혁일 △울산스타트업 박해규 △대구서 배중현 △포항 박병성 △수성 김용태 △경주 방경규 △안동 김남호 △칠곡 이강우 △달성 윤의중 △군산 이정연 △여수 백승진 △목포 김선옥 △익산 임정용 △순천 문일재 △광산 이송필 △광주첨단 백형열 △정읍 김상훈 △전주서 김철 △대전 윤석중 △청주 박상필 △천안 박건철 △충주 윤응식 △서산 김수연 △아산 임도형 △제천 이승기 △보령 한승흔 △세종 박준영
■한국연구재단 △인문사회연구본부장 윤비
■SGI서울보증 ◇부문장 △경영부문(수석) 조성용 △운영부문 박정율 ◇본부장 △소비자보호본부 류창우 △리스크관리본부 권홍열 △인천경원본부 손명룡 △서울강남본부 김영일 △서울강북본부 송성영 △정보보호본부 조기준 △글로벌사업본부 한상선 △준법지원본부 조지영 △대전충청본부 천상묵 △국내영업본부 강민두 △마케팅본부 전윤건 △심사본부 박인규 △보상본부 김치룡 △상품본부 김세광 △인사·총무본부 강창규 △광주호남본부 이준호 △부산경남본부 안철우 △대구울산경북본부 정현호 △자산운용본부 김기열 ◇부서장 △송무지원단 최혁재 △안산지점 박유홍 △송도지점 조재현 △안양지점 이창호 △의정부지점 박종선 △구리지점 이상철 △경원신용지원단 최근호 △전주지점 이주용 △강남지점 김영록 △서초지점 전형욱 △심사1부 김종우 △서울보상1센터 인규환 △재보험부 이창훈 △영등포지점 안치원 △자산운용부 이재민 △광화문지점 안병준 △강북신용지원단 장원일 △대구수성지점 신준규 △세종지점 오세호 △마포지점 김성국 △영남보상센터 배진석 △명동지점 허석용 △대구지점 이재훈 △대구울산경북본부 수석 김희정 △선릉지점 박진용 △소비자정책실 심우명 △천안지점 김윤희 △서면지점 한나라 △마산지점 김미현 △구미지점 김순주 △포항지점 박수용 △일산지점 송민수 △군산지점 박종진 △소비자보호부 김성우 △인천경원본부 수석 홍영표 △IT영업지원부 류철우 △인사부 전영선 △종로지점 한지선 △울산지점 김현보 △대구신용지원단 김선우 △부산경남본부 수석 노성진 △광주호남본부 수석 서동현 △심사2부 석성희 △매출채권보험부 조홍채 △데이터분석부 김학준 △정보보호실 김상호 △법인영업부 황순영 △재무관리부 박노훈 △리테일센터 이동우 △IT운영지원부 이진수 △인재개발부 조재혁 △전략영업부 최필경 △상품지원부 조원석 △서울강남본부 수석 최현재 △인천경원본부 수석 송창현 △대전충청본부 수석 양승철 △대전충청본부 수석 조민기 △부산경남본부 수석 윤중근 △서울강남본부 수석 최태명 △서울강북본부 수석 원석 △광주호남본부 수석 김재형 △대구울산경북본부 수석 유재철 △서울강북본부 수석 곽은주 ◇출장소장 △구미지점 안동출장소 김진경 △군산지점 익산출장소 문진균
■뉴스1 ◇부국장대우 승진 △금융부장 박희진 △연예부장 겸 문화부장 길혜성 ◇부장 승진 △통합뉴스부장 허정현 ◇부장직대 승진 △전국취재본부장 장도민 △성장산업부장 김명신