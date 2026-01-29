창간 80주년 경향신문

오늘의 부고-안남수 전 현대캐피탈 배구단 단장 모친상 외

오늘의 부고-안남수 전 현대캐피탈 배구단 단장 모친상 외

입력 2026.01.29 16:57

  • 사회부 외부기고자

■윤소여씨 별세. 형식 원태 부사장·건식 전 현대차 책임연구원·성미 외교부 APEC 고위관리회의 의장 부친상, 김덕한 조선비즈 편집국장 장인상=28일 이대서울병원. 발인 31일 (02)6986-4440

■박정자씨 별세, 김동규 MBC C&I 콘텐츠기획센터 부국장·계하씨 모친상, 한창원 전 기호일보 사장 장모상=28일 신촌세브란스병원. 발인 31일 (02)2227-7500

■원순례씨 별세, 안남수 전 현대캐피탈 배구단 단장 모친상=29일 건국대병원. 발인 31일 (02)2030-7940

■김혜자씨 별세, 조철호 전 건국대 건축공학과 교수 부인상, 희경씨·희정 중앙대 영어영문학과 교수·희영 중앙대 첨단영상대학원 교수 모친상=28일 서울성모병원. 발인 31일 (02)2258-5940

■이수희씨 별세, 이정희 청주시청 사무관 배우자상=28일 청주의료원. 발인 31일 (043)279-0144

■송영순씨 별세, 김효범 프로농구 서울 삼성 감독 장모상=29일 쉴낙원 일산장례식장. 발인 31일(031)923-7000

■김분옥씨 별세, 권한진 프로축구 부산 아이파크 코치 장모상 = 29일 창원파티마병원. 발인 31일 (055)270-1900

■김옥분씨 별세, 변종오 충북도의원 모친상=28일 청주성모병원. 발인 30일 (043)210-5444

■김병순씨 별세, 조광연 전 한국일보 부국장·명숙·미숙씨 모친상=28일 서울아산병원. 발인 30일 (02)3010-2000

■김갑순씨 별세, 양정환 전북경찰청 교통과장 장모상=28일 전주시민장례문화원. 발인 30일 (063)263-4444

■최정순씨 별세, 박상수·성수씨·광수 여수MBC 보도영상제작센터장·수영씨 모친상=28일 순천성가롤로병원. 발인 30일 (061)900-4444

