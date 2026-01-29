창간 80주년 경향신문

25년만에 뭉친 H.O.T, G마켓 설 빅세일 광고모델로

경향신문

본문 요약

G마켓은 다음달 12일까지 진행하는 '2026 설 빅세일' 광고 모델로 그룹 H.O.T.를 발탁했다고 29일 밝혔다.

G마켓은 최근 파격적인 모델과 콘셉트로 선보이는 릴레이 광고 캠페인으로 화제가 되고 있다.

H.O.T.는 해당 광고 캠페인의 10번째 모델이다.

내 뉴스플리에 저장

입력 2026.01.29 17:02

  • 이성희 기자

입력 2026.01.29 17:02

  • 이성희 기자

25년만에 뭉친 H.O.T, G마켓 설 빅세일 광고모델로

G마켓은 다음달 12일까지 진행하는 ‘2026 설 빅세일’ 광고 모델로 그룹 H.O.T.를 발탁했다고 29일 밝혔다.

이번 캠페인에는 데뷔 30주년을 맞은 H.O.T. 멤버 5인(문희준·장우혁·토니 안·강타·이재원) 전원이 출연한다. 멤버 전원이 한 광고에 등장하는 것은 25년 만이다. G마켓에 따르면, H.O.T. 멤버들은 촬영 현장에서도 특유의 유쾌하고 친근한 모습과 넘치는 에너지로 분위기를 이끌었다.

영상은 다음달 1일 G마켓 공식 유튜브와 인스타그램을 통해 공개된다. H.O.T. 히트곡에 설 빅세일 특가 상품을 유쾌하게 담은 이 영상은 총 7편으로 구성됐다.

G마켓은 지난 28일 유튜브를 통해 관련 티저영상을 공개했다. 티저영상은 H.O.T.가 2000년도 예능 프로그램에서 최초로 관객 1만명 모집에 성공했던 게릴라 콘서트의 명장면을 재현했다.

G마켓은 최근 파격적인 모델과 콘셉트로 선보이는 릴레이 광고 캠페인으로 화제가 되고 있다. H.O.T.는 해당 광고 캠페인의 10번째 모델이다. 이에 앞서 김경호, 박완규, 체리필터, 설운도, 자우림 등이 모델로 참여했으며 해당 캠페인의 누적 조회 수는 현재 1억 5000만 뷰를 넘었다.

