“HBM4 2월 출하, 재설계는 없다”…삼성전자, 부활의 날갯짓

삼성전자가 차세대 고대역폭 메모리 HBM4의 2월 양산을 공식화하며 본격적인 추격을 예고했다. 국내 기업 최초로 분기 영입이익 20조원을 넘기는 등 인공지능(AI)발 메모리 반도체 호황을 발판삼아 ‘부활의 날갯짓’을 시작하는 모양새다.

“재설계는 없다”…‘차별화’ 자신감

삼성전자는 29일 2025년 4분기 실적 콘퍼런스콜에서 “HBM4는 주요 고객사들의 퀄 테스트(품질 검증)가 순조롭게 진행돼 현재 완료 단계에 진입했다”며 “2월부터 양산 출하가 예정돼 있다”고 밝혔다.

HBM4는 올해 상용화가 예정된 최신 6세대로, 양산이 본격화하면 수요가 빠르게 늘 것으로 기대된다. 엔비디아가 올 하반기 출시하는 차세대 칩 ‘루빈’에 HBM4가 탑재된다.

이날 콘퍼런스콜에서는 HBM 선두주자인 SK하이닉스를 의식한 듯한 발언도 나왔다. 김재준 메모리사업부 부사장은 “HBM4 개발 착수 단계부터 고객 요구 수준을 상회하는 성능 목표를 설정했다”며 “주요 고객사들의 요구 성능이 높아졌음에도 재설계 없이 고객 평가가 이뤄졌다”고 말했다.

최근 SK하이닉스가 엔비디아로부터 HBM4 샘플 제품과 관련한 피드백을 받고 일부 공정을 수정한 것으로 알려졌는데, 삼성전자는 이런 과정 없이 엔비디아의 기대에 부응했다는 점을 강조한 것이다. 김 부사장은 그러면서 “삼성전자의 HBM4는 고객사로부터 차별화된 성능 경쟁력을 확보했다는 평가를 받고 있다”며 자신감을 드러냈다.

분기 영업이익만 20조…‘날개’ 단 반도체

삼성전자는 이날 2025년 4분기 반도체 사업(MS)에서 16조4000억원의 영업이익을 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 매출은 44조원을 넘겼다. 지난해 같은 기간과 비교해 각각 465%, 46% 증가한 규모다. 지난해 AI 붐에 따라 HBM 등 고부가 제품 판매가 확대되고, 메모리 반도체 가격이 상승한 데 따른 것이다.

반도체 호황에 힘입어 전체 실적도 날았다. 연결 기준 4분기 매출은 지난해 같은 기간보다 23.8% 증가한 93조8374억원, 영업이익은 209.2%나 뛴 20조737억원으로 집계됐다. 분기 영업이익이 20조원을 넘긴 것은 한국 기업으로는 처음이다.

스마트폰 등을 포함한 디바이스 경험(DX) 부문은 매출 44조3000억원, 영업이익 1조3000억원을 기록했다. 스마트폰 신모델 출시 효과 감소 등으로 매출이 전 분기 대비 8% 감소했다. 디스플레이 부문의 매출과 영업이익은 각각 9조5000억원, 2조원으로 집계됐다.

지난해 연간 매출은 전년 대비 10.9% 증가한 333조6000억원으로 역대 최대 규모를 기록했다. 연간 영업이익은 33% 늘어난 43조6000억원이었다.

삼성전자는 올해 1분기 AI 및 서버 수요 중심으로 반도체 사업의 성장세가 지속될 것으로 보고 있다.

1조3000억원 규모 특별배당도

한편 삼성전자는 이날 2025년 4분기 결산 배당으로 총 1조3000억원 규모의 특별 배당을 실시한다고 밝혔다. 이에 따라 보통주 1주당 566원의 배당을 추가로 받게 됐다. 이에 따라 연간 1주당 배당금은 전년 대비 222원 늘어난 총 1668원이 됐다. 이번 특별 배당은 2020년 이후 5년 만으로, AI발 호황으로 개선된 실적을 주주와 함께 나누겠다는 취지다.