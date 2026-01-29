서울 아파트값 한 주간 0.31% 상승…관악구 상승 폭 1위

서울 아파트값이 상승 폭이 이달 들어 3주 연속 확대되며 정부의 10·15 대책 영향권 이후 최대 상승 폭을 기록했다. 15억원 이하 주택이 밀집한 관악·성북·노원구 등에서 가격 오름세가 커졌다.

한국부동산원의 29일 주간 아파트 가격 동향 조사 결과, 서울 아파트값은 한 주간 0.31% 올라 전주(0.29%) 대비 상승 폭이 확대했다. 지난해 10·15 대책 영향이 본격화한 이후 가장 큰 상승 폭이다.

부동산원은 “선호도 높은 역세권·대단지·학군지와 재건축 추진 단지 중심으로 매수 문의가 지속되며 상승 거래가 체결되는 등 서울 전체가 상승했다”고 밝혔다.

특히 15억원 이하 주택이 상승세를 주도했다. 가장 많이 오른 곳은 관악구로 한 주간 0.55% 상승했다. 전주(0.44%) 대비 상승 폭 0.1%포인트 이상 커졌다. 동작구 0.44%, 성북구 0.42%, 노원구 0.41%, 마포구 0.41%, 영등포구 0.41% 등이 뒤를 이었다.

전문가들은 10·15 대책으로 토지거래허가제와 대출 규제가 적용된 가운데, 대출 한도가 상대적으로 넉넉한 15억원 이하 아파트로 매수세가 집중되고 있다고 분석했다.

강남권의 오름 폭은 지난주보다 줄었다. 강남구는 지난주 0.20%에서 0.07%로 급감했고, 서초구(0.29%→0.27%), 송파구(0.33%→0.31%), 강동구(0.41%→0.39%) 등 동남권(0.30%→0.25%) 전체가 상승 폭이 감소했다. ‘똘똘한 한 채’에 대한 양도세, 보유세 강화 가능성이 거론된 영향으로 풀이된다.

경기도는 지난주와 같이 0.13% 상승했고, 용인 수지구(0.68%→0.58%)와 성남 분당구(0.59%→0.40%)와 과천시(0.30%→0.25%)는 지난주보다 오름폭이 둔화했다.

전셋값은 전국적으로 0.09% 올라 지난주(0.08%)보다 상승 폭이 커졌다. 서울은 지난주와 마찬가지로 0.14%로 상승한 가운데 송파구의 전셋값이 0.04% 하락했다.