외교부, 미 국무부 인사에게 '무역 합의' 이행 의지 전달

경향신문

외교부가 29일 방한 중인 국무부 인사에게 대미 투자 등 한·미 무역 합의 이행 의지를 전달했다.

박 조정관과 프리츠 부차관보는 두 차례 한·미 정상회담 결과를 담아 지난해 11월 발표한 한·미 조인트 팩트시트 이행 및 양국의 경제협력 강화 방안을 논의했다.

박 조정관은 특히 한·미 정상회담의 후속 조치를 성실하게 이행한다는 정부의 의지를 재확인하면서 "이를 위해 한·미 외교당국 간 긴밀히 소통해 나가자"라고 말했다.

외교부, 미 국무부 인사에게 ‘무역 합의’ 이행 의지 전달

입력 2026.01.29 17:36

  • 정희완 기자

박종한 경제외교조정관 “긴밀히 소통해 나가자”

김정관 산업부 장관, 내일 미 상무장관 만날 예정

박종한 외교부 경제외교조정관(오른쪽)이 29일 서울에서 조나단 프리츠 미국 국무부 동아태국 선임부차관보와 면담하고 있다. 외교부 제공

박종한 외교부 경제외교조정관(오른쪽)이 29일 서울에서 조나단 프리츠 미국 국무부 동아태국 선임부차관보와 면담하고 있다. 외교부 제공

외교부가 29일 방한 중인 국무부 인사에게 대미 투자 등 한·미 무역 합의 이행 의지를 전달했다.

박종한 외교부 경제외교조정관은 이날 서울에서 조나단 프리츠 미국 국무부 동아태국 선임부차관보와 면담했다고 외교부가 밝혔다. 프리츠 부차관보는 전날 미국 비자 문제 해결을 위한 한·미 워킹그룹 제3차 회의에 참석하기 위해 방한했다.

박 조정관과 프리츠 부차관보는 두 차례 한·미 정상회담 결과를 담아 지난해 11월 발표한 한·미 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 이행 및 양국의 경제협력 강화 방안을 논의했다.

박 조정관은 특히 한·미 정상회담의 후속 조치를 성실하게 이행한다는 정부의 의지를 재확인하면서 “이를 위해 한·미 외교당국 간 긴밀히 소통해 나가자”라고 말했다.

팩트시트에는 한국이 미국에 3500억달러를 투자하는 대신 관세를 15%로 인하하는 내용이 담겼다. 그러나 트럼프 대통령은 지난 26일(현지시간) 한국의 대미 투자가 국회 절차 지연으로 진행되지 않고 있다며 관세를 25%로 재인상하겠다고 경고했다. 한국 내 대미 투자 관련 입법 지체에 불만을 드러내며 합의 이행을 압박한 것으로 해석됐다.

조현 외교부 장관은 이날 서울 프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 “미국 일각에서 팩트시트 이행이 늦는 게 아니냐고 트럼프 대통령에게 얘기해서 (관세 관련 발언이) 나온 것으로 알고 있다”라며 “미국 측에 잘 설명하면 될 것이라고 본다”라고 했다.

김정관 산업통상부 장관은 29일 오후(현지시간·한국시간 30일 오전) 미국에서 하워드 러트닉 상무장관을 만날 예정이다. 김 장관은 트럼프 대통령의 관세 발언 배경을 파악하고 한국 정부의 합의 이행 의지와 국회 입법 상황 등을 설명할 것으로 전망된다.

댓글