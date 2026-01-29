도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 반정부 시위 유혈 진압을 비판하고 이란 공격 가능성을 거듭 시사하면서 이란과 미국의 긴장이 최고조에 달하고 있다. 서로를 최대 ‘적국’으로 여기는 미국과 이란이지만, 양국은 때로는 같은 언어를 공유한다. 국가에 의해 자행된 폭력을 가리기 위해서 이들은 정확히 같은 언어를 사용했다.

이달 들어 미국 미니애폴리스에서 연방 이민단속 요원의 총격으로 두 명이 연이어 사망하자 도널드 트럼프 행정부는 피해자를 “테러리스트”라고 지칭했다. 지난 7일 숨진 르네 굿과 지난 24일 숨진 숨진 앨릭스 프레티에 대해 스티븐 밀러 백악관 부비서실장, 크리스티 놈 국토안보부 장관은 “테러리스트”라고 주장하며 국가가 저지른 폭력을 정당화하려고 했다.

트럼프 행정부의 “테러리스트” 주장은 기시감을 불러일으킨다. 이란 정권은 이란 반정부 시위가 확산되자 지난 8~9일 이틀간 유혈 진압으로 대응해 적게는 수천명에서 많게는 수만명이 사망했다. 이란 보안군은 시위대를 향해 실탄을 발사했고, 거리에는 피가 넘쳐흘렀다. 이란 정권은 유혈 진압을 정당화하기 위해 시위대를 “테러리스트” “폭도”라고 정의했다. 주한 이란이슬람공화국 대사관은 언론사에 배포한 공지문에서 “테러리스트들은 공공·사유 재산에 피해를 입혔을 뿐 아니라 사람들을 살해했다”고 주장했다.

최근 소셜미디어에 올라온 한 영상도 이란과 미니애폴리스에서 벌어진 일의 유사성을 꼬집으며 많은 사람들의 공감을 불러일으켰다. 무장한 인력이 거리의 시위대를 향해 최루탄으로 추정되는 가스를 살포하는 모습을 담은 영상에는 “이란이 평화적인 시위대에 화학 무기를 사용하고 있다. 잠깐, 미안. 아니다. 여기는 미니애폴리스다”라는 멘트가 달렸다. 이 게시물은 1만건 넘게 공유됐다.

미니애폴리스에서 이민단속 요원들이 중무장을 한 채 시민들을 향해 최루탄을 발사하고 시민들을 마구잡이로 체포·구금하는 모습은 마치 이란 반정부 시위 탄압의 축소판을 보는 듯하다. 이들은 미니애폴리스 전체에 공포 분위기를 조성하며 사람들이 거리로 나서는 것을 막으려 했다.

미니애폴리스에서 이란의 모습만이 엿보이는 것은 아니다. 팔레스타인계 미국인 활동가이자 시인 아흐마드 입사이스는 미니애폴리스에서 팔레스타인인들이 수십년간 겪어온 ‘국가 테러’를 엿봤다.

그는 알자지라에 기고한 ‘미 이민세관단속국(ICE)이 하는 일은 팔레스타인인 나에게 낯설지 않다’라는 글에서 “무장 경비원들이 언제라도 총을 쏠 수 있고 ‘테러리스트’라고 부를지도 모른다는 두려움에 사로잡혀 길을 지나가는 기분이 어떤지 안다”며 “내 가족들은 포위당하고 공격당하는 고통을 알고 있다”고 밝혔다.

입사이스는 ICE가 이민자들을 열악한 시설에 대거 구금하고, 구금 시설에서 사망자가 급증한 것을 언급했다. 지난해 ICE 구금 시설에서 ‘불법 이민자’ 32명이 사망했으며, 이는 지난 20년 동안 가장 많은 수치라고 지적하며 이스라엘이 점령한 요르단강 서안지구에서 팔레스타인인이 기소나 재판 없이 구금되고 이스라엘군과 정착민에 의해 살해당하는 현실을 언급했다.

그는 “미국인들이 팔레스타인인들이 수십년간 겪어온 것, 국가 테러를 경험하고 있다”며 “무장 병력을 동원해 시민들에게 총격을 가하고, 아이들을 미끼로 사용해 단속하며, 구금된 사람들이 죽어가도록 방치하는 행위가 바로 국가 테러”라고 비판했다.

물론 미니애폴리스의 사례를 이란, 팔레스타인과 직접 비교하는 것은 불가능할 것이다. 하지만 많은 이들은 이들 사이에 유사점을 보고 있다. 이는 결코 우연이 아니다.