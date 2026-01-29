[속보]로저스 쿠팡 대표, 내일 오후 2시 경찰 출석

개인정보 유출 혐의 등으로 경찰에 고발된 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표가 오는 30일 경찰에 출석해 조사를 받는다.

서울경찰청 쿠팡 전담 태스크포스(TF)는 로저스 대표가 30일 오후 2시 서울경찰청에 출석해 피의자 신분으로 조사받을 예정이라고 29일 밝혔다.

앞서 경찰은 로저스 대표에게 두 차례 소환을 통보했으나 로저스 대표 측은 이에 응하지 않았다. 경찰은 세 번째 소환 요구에도 불응할 경우 체포영장 신청이나 구속영장 청구 등 강제수사에 나설 가능성도 시사했다.

경찰은 이번 조사에서 쿠팡의 이른바 ‘셀프 조사 및 포렌식’ 의혹을 집중적으로 들여다볼 방침이다. 쿠팡은 개인정보 유출 혐의를 받는 중국인 직원과 직접 접촉해 약 3000개 계정의 개인정보만 저장했다는 취지의 진술을 확보했다고 발표한 바 있다. 그러나 이 과정에서 쿠팡이 해당 직원으로부터 범행에 사용된 노트북을 하천에 버렸다는 진술서를 받고 이를 회수한 뒤 자체 포렌식을 진행하며 증거를 인멸했다는 의혹이 제기됐다.

경찰은 또 개인정보 유출 사고 이후 쿠팡이 홈페이지 접속 기록이 삭제되도록 방치했는지 여부에 대해서도 사실관계를 확인할 계획이다.