정부, 금감원 공공기관 지정 ‘유보’···올해 공공기관 342곳

정부가 금융감독원의 공공기관 지정을 유보했다. 감독원 업무의 자율성을 보장하자는 취지다. 대신 기관장 업무추진비 공시 강화 등 금융위원회의 통제권한을 강화하는 등 쇄신 방안을 추진하고 이행 성과에 따라 내년도 지정 여부를 다시 검토하기로 했다. 올해는 1년전보다 11개 늘어난 342곳이 공공기관으로 지정됐다.

재정경제부는 29일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 공공기관운영위원회를 개최하고 2026년도 공공기관 지정안을 심의·의결했다.

올해는 지난해보다 11개 늘어난 총 342개 기관이 공공기관으로 지정됐다. 유형별로 보면 공기업은 전년대비 1개 줄어든 30개, 준정부기관은 전년대비 1개 늘어난 58개가 지정됐다. 기타 공공기관은 11개 늘어난 254개가 지정됐다.

관심을 끌었던 금융감독원의 공공기관 지정은 유보됐다. 공공기관 지정 요건은 충족하지만 금융감독 업무의 자율성을 보장할 필요가 있다는 판단에서다.

앞서 금융감독원이 과거보다 권한은 커졌지만 경영관리는 불투명해 민주적 통제가 필요하다는 지적이 나왔다. 이에 2009년 공공기관 지정 해제 후 17년 만에 재지정 가능성이 거론됐으나 부작용을 고려해 지정이 유보된 것이다.

정부는 대신 금감원의 정원·조직, 공시, 예산·복리후생 등 경영관리에서 ‘공공기관 수준 이상’으로 관리·감독을 대폭 강화하기로 했다. 우선 정원조정·조직개편 시 주무부처와 협의를 명시화하고, 기관장 업무추진비 상세내역 등을 포함해 경영공시를 강화한다. 또 검사·제재절차·면책 등에서 금융감독 쇄신방안을 마련토록 했다. 정부는 경영관리방안 이행 정도를 점검해 내년도에 공공기관 지정 여부를 재검토할 방침이다.

구 부총리는 “공공기관 지정으로 금감원 운영 및 업무 전반의 공공성과 투명성이 제고될 수는 있으나, 자율성과 전문성이 훼손될 수도 있다”면서 “공공기관 지정에 준하는 엄정한 경영평가를 실시해 언급한사항들의 이행을 담보해나가는 방안을 검토하겠다”고 말했다.

정부는 지정 요건을 충족함에도 미지정된 기관의 미지정 사유를 처음으로 공개하기로 했다. 공공기관 지정제도의 투명성과 예측가능성이 떨어진다는 지적에 따른 것이다. 해당 기관들의 자율경영공시 현황 등은 알리오 홈페이지에 공개된다.

구 부총리는 “정부로부터 대규모 재정 지원을 받음에도 (미지정으로) 법 관리체계의 사각지대에 놓인 기관들에 대해서는 실효적인 성과관리 방안이 확보돼야 할 것”이라고 말했다.