법원 “김건희, 전성배에 ‘목걸이 전달 안해’ 허위 진술 사주”

김건희 여사가 통일교 측으로부터 6000만원 상당의 그라프 목걸이를 받아놓고도 ‘건진법사’ 전성배씨에게 ‘전달한 적 없다’는 취지의 허위 진술을 하도록 회유했다고 법원이 판결문에 적시했다.

29일 경향신문이 입수한 김 여사의 특별범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의 판결문을 보면 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 “피고인이 전성배를 통해 윤영호(통일교 전 세계본부장)로부터 목걸이를 받은 사실이 인정된다”며 이같이 밝혔다.

재판 과정에서 김 여사 측은 통일교로부터 샤넬 가방 두개는 받았으나 그라프 목걸이는 받은 적이 없다고 했다. 이에 대해 윤 전 본부장도 전씨에게 목걸이를 전달했으나, 전씨가 중간에 가로챘다고 주장했다.

그러나 재판부는 이들의 주장을 모두 받아들이지 않고, “목걸이를 전달했다”는 전씨의 진술에 신빙성이 있다고 판단했다. 앞서 전씨가 수사기관에서 “김건희에게 목걸이를 전달하지 못했다”는 취지로도 진술했으나, 법원은 “이는 피고인의 사주에 따른 허위 진술로 보인다”고 했다.

재판부는 “윤영호는 피고인과 직접 전화로 목걸이를 받았는지를 확인할 수 있는 상황이었다. 즉 전성배가 중간에서 가로챘다면 쉽게 들킬 수 있다”고 했다. 이어 “전성배와 피고인은 2013년 이후 매우 가깝게 지내왔고, 전성배는 피고인과 윤영호 사이를 매개하는 것만으로도 고문료 등을 얻고 있었다”며 “피고인이 신뢰관계를 파탄에 이르게 할 이유가 없다”고 판단했다.

또 “전성배가 2022년 8월5일 윤영호에게 ‘당분간은 조심해야 될 듯요’라고 문자를 보냈는데, 이는 2022년 6월 피고인이 해외 순방에서 착용한 반 클리프 아펠 목걸이가 구설수에 올랐기 때문”이라며 “선물 수수 등에 관해 조심해야 될 필요가 있다는 취지로 보인다”고도 했다.