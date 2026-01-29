창간 80주년 경향신문

'처단한다'를 '처한다'로 돌려주기까지

경향신문

‘처단한다’를 ‘처한다’로 돌려주기까지

입력 2026.01.29 20:00

수정 2026.01.29 20:03

  • 이갑수 궁리출판 대표

[이갑수의 일생의 일상]‘처단한다’를 ‘처한다’로 돌려주기까지

황당한 계엄이 벌어진 게 벌써 재작년의 일이다. 계엄은 영어로 ‘martial law’다. 별 긴장감 없는 10개의 철자다. 戒嚴, 한문으로 쓰면 의미 이전의 불길함이 문자에서 훅 뛰쳐나온다. 가시, 철조망, 바리케이드 등등의 삐쭉뾰족한 느낌.

그날 막 잠자리에 드는 시각, 박물관에 박제되었던 저 계엄이 현실로 방송에서 선포되고 국회가 침탈되고 포고령이 발령되었다. 아닌 밤의 홍두깨처럼 최고 권력자인 대통령의 입에서 나온 이상 실제적인 위력으로 들이닥친 것이다. 이날 사람들이 더욱 기함한 건 포고문의 ‘처단한다’는 단어였다. 어느 시대인데 주권자를 상대로 ‘처단’을 입에 올리는가. “결단을 내려 처치하거나 처분함”이라는 사전의 풀이는 차라리 점잖다. 당장 단두대가 떠오르는 살벌한 표현이 아닌가.

일어난 일은 일어난 것이다. 그리고 더 일어난 시민들에 의해 계엄은 진압되었다. 또 그렇게 탄핵, 체포, 구속, 석방, 파면, 재구속의 단계를 또박또박 밟았다.

그러나 관련자들의 발호 또한 가관이었다. ‘한국적 민주주의’라는 언제 적 수사처럼 계엄 앞에 계몽용, 경고성, 호소용 등 희한한 용어를 얹었다. 더디고 더딘 법원의 시간. 그제 혼란을 매듭짓듯, 내란에 동조한 이들에 대한 첫 판결이 나왔다. 그간의 논란에 명쾌한 가르마를 타며 마지막으로 서릿발 같은 한 문장. “피고인을 징역 23년에 처한다.”

‘처단한다’를 ‘처한다’로 돌려주기까지 참 고단한 산맥을 넘어야 했다. 저기에 공통인 ‘처(處)’는 범(虎)이 방석에 앉은 모습을 형용한 글자이다. 이렇게 들통이 날 처지에도 한때 세상의 우두머리가 되고자 대권을 넘보았던 전직 국무총리는 처세의 달인에서 희대의 죄인으로 몰락하고 말았다.

엄처시하(嚴妻侍下)는 엄한 아내한테 쥐여사는 남편의 처지를 조롱하는 말이다. 이제껏 그저 그런 줄로만 알았는데, 시절이 하도 수상하니, 어쩌면 엄처란 계엄처럼 무서운 처(아내)일까. 그간 도무지 이해할 수 없었던 어느 엉터리 사내(남편)의 ‘괴랄한’ 행각도 솔솔 들려온다.

처(處)는 시간과 장소를 뜻하지만 그것을 그곳에 그것으로 온전히 둔다는 의미도 있다. 이제 그 모든 존재들도 제자리에 각각 알맞게 처하리라, 기대하건만.

