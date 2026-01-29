사회 심리학자들은 저학력 무자본이라도 손쉽게 돈을 벌 수 있는 직종 중 하나가 종교라고 말한다. 아무 도구 없이 몇마디 말과 1인 연출극만으로도 추종자를 모을 수 있다는 것이다. 그 이유는 뭘까? 사람이 건강하게 성장하려면 심리적으로 의지할 수 있는 대상이 있어야 한다. 이것을 내적 대상이라고 한다. 성장 과정에서 내적 대상이 없으면 대상 향상성 결핍이라는 증상이 생긴다. 심리적 고아가 되어 입양해 줄 사람을 갈망하듯이 전전긍긍하며 살게 된다. 이런 때 손을 내미는 것이 종교인들이다. 종교인들이 내적 대상, 즉 멘토가 되어 신도를 심리적 고아 상태에서 벗어나게 해 주는 것이다.



문제는 손을 내미는 종교인이 어떤 사람이냐는 것이다. 종교인의 외피를 뒤집어썼다고 해서 좋은 사람은 아니다. 양의 탈을 쓴 이리도 적지 않다. 이리 떼에게 사로잡히면 학대나 갈취로 삶이 피폐해지고 정신병에 걸리기도 한다. 사이비 종교인 대부분이 저학력에 학대 가정 출신인지라 식별이 가능하지 않겠는가 반문할 수 있다. 문제는 심리적 고아 상태인 사람들은 식별 능력이 떨어지고 종교적 가스라이팅에 취약하다는 것이다.



가스라이팅은 정치적 독재자들이 국민을 대상으로 자주 사용하는데, 종교인들의 가스라이팅은 더 지독하게 나쁘다. 독재자들의 가스라이팅은 비판하고 항거할 수 있지만, 종교적 가스라이팅은 추종자들이 어떤 거부도 하지 못하게 만들기 때문이다.



자식들이 부모와의 관계를 망칠까 두려워 아무런 물음도 갖지 못하는 상태, 부모 기분을 거스를까 스스로 가두는 상태를 이중구속이라고 하는데, 이중구속은 종교가 더 심하다. 이런 상태가 지속되면 무능감, 분노, 두려움, 절망감에 사로잡혀 살게 된다. 따라서 사이비 종교인들이 주 무기로 사용하는 종교적 가스라이팅의 실체를 밝히는 것이 무엇보다 중요하다.



종교인들은 ‘하느님의 뜻’이란 말을 종종 사용한다. 그런데 지나치게 하느님의 뜻을 강조하며 자주 사용하는 것은 전형적인 종교적 가스라이팅이다. 구체적으로 어떻게 살아야 하는지 설명도 없이 추상적·종교적 언어를 계속 들으면 종교적 내사가 발생한다. 종교적 내사란 종교인들이 던지는 모호한 말들을 신도들이 자기 성장 과정에서 발생한 병적인 콤플렉스에 입각해서 해석하고 자기 율법화하는 것이다. 이런 현상은 부모가 자식에게 매일같이 부모 뜻대로 살아야 한다고 강요할 때 자녀에게 발생하는 정신병적 증세와 유사하다. 이들은 스스로 촘촘하고 융통성 없는 자기 율법을 만들고 마음속 감옥을 만들어 스스로 가두는 자학적 생활을 한다. 이들이 주체성을 잃는 것처럼 사이비종교 신도들도 가스라이팅에 의해 교주의 노예가 되고 만다.



심리치료에서는 모든 신경증이 견딜 수 없는 생각에 대한 방어를 포함한다고 본다. 눈치꾸러기가 되어서 자기의 의견은 피력하지 못하고 사이비 종교인 명령에 따르며 기분을 맞추려고 전전긍긍하는 삶을 산다는 것이다. 사이비종교 집단에서 벗어난 사람들 증언에 의하면 갇힌 사람 대부분은 신경과민 상태로 신으로부터 버림받는 것에 대한 두려움에 시달리고, 심한 자기 혐오감에 사로잡혀서 자기학대를 하는 것이 일상화되어 있다고 한다. 그것이 진정한 신앙인의 삶이라고 합리화하고 있을 뿐만 아니라 자기를 학대하는 사이비 종교인을 이상화하고 신격화한다고 한다.



이렇게 사는 사람들 말년은 비참하다. 심리학자 아이젠크는 성격과 질병의 인과관계를 밝히려 10년 동안 4000명을 대상으로 조사한 결과, 자율성이 낮고 스트레스가 심한 사람들이 암에 걸릴 확률이 높다고 발표했다. 사이비 교주에게 걸려든 사람들이 암에 걸릴 확률이 높다는 것이다.



교주는 장수하고 신도들은 단명한다. 사이비종교들은 사람들을 심리적으로 허약하게 만들고 노예화하는 사악한 집단이며 사회적 암 덩어리다. 암 덩어리는 대화 대상이 아니라 제거 대상이다.만약 그냥 둔다면 암세포가 퍼지듯 사회 전체를 병들게 할 것이다.