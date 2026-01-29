[정지아의 선물]생애 최고의 선물

청소년기의 나는 참 못나고 못됐었다. 빨갱이의 딸이라서 어떤 공직에도 오를 수 없다는 걸 알게 된 뒤로, 공직을 꿈꾼 적도 없는 주제에 세상이 나를 버리기 전에 내가 먼저 세상을 버리겠노라, 오만방자가 하늘을 찔렀다. 학생에게 세상이 원하는 게 무엇이겠는가? 하나에서 열까지 공부였으므로 나는 당연히 공부를 손에서 놓았다. 대학에도 가지 않겠노라 스스로 선언했다. 누구나 입시 공부에 혈안이 되어 있던 고3 시절, 내 가방에는 교과서 한 권 들어 있지 않았다. 대신 소설책만 가득했다. 수업 시간이고 쉬는 시간이고 소설책만 파다가 간혹 고개를 들면 조용한 교실에는 글씨 쓰는 소리만 고요히 울려 퍼지고 있었다.



시험을 보고 들어가는 동부 6군의 명문이었던 터라 우리 학교 아이들은 대부분 성실한 모범생이었다. 대학에 가지 않겠다 대놓고 작정한 사람은 몇 되지 않았다. 복순이도 그중 하나였다. 정확하게 말하자면 복순이는 가지 않는 게 아니라 갈 수 없는 거였다. 복순이는 어떤 사연인지 알 수 없지만 동생과 함께 할머니에게 의탁하고 있었다. 그런 상황인데도 복순이는 성적이 좋은 편이었다. 20등 안에는 들었던 걸로 기억한다. 우리 반 20등이면 이대나 숙대 정도에 입학할 수 있는 정도였다.



3분의 1 정도의 성적에 평범한 외모(솔직히 말하면 좀 촌스러웠더랬다. 모던을 꿈꾸던 당시의 나는 전근대적인 모든 것에 알레르기 반응을 일으킬 정도였는데, 나중에 알고 보니 내 안에 지워지지 않는 촌스러움이 남아 있어서였다), 평범한 성격이었던 복순이가 내 눈에 들어온 건 여름방학 직전이었다. 그날 우연히 화장실에서 복순과 맞닥뜨렸다. 복순은 화장실 초입 수돗가에서 대걸레를 손으로 야무지게 빨고 있었다. 고백하건대 나는 단 한 번도 반 비품인 대걸레를 손으로 빨아본 적이 없다. 수돗물을 세게 틀어놓았다가 발로 몇번 꾹꾹 눌러 물기를 짰을 뿐이다. 다른 학생이 손으로 빠는 것도 본 적이 없다. 제 몸은 더러울지언정 더러운 건 손대기 싫은 게 사춘기 여학생의 공통된 성정일 테니까. 제집 살림하듯 더러운 대걸레를 손으로 치대 빠는 복순의 모습이 기억에 각인되었고, 그 뒤로 나도 모르게 복순의 행동을 눈으로 좇았다.



그날도 어김없이 우리는 야간자습 중이었다. 칠판에는 D-15라 큼지막하게 적혀 있었고, 아이들은 책상에 머리를 박은 채 공부에 여념이 없었다. 평소 장난기 많던 아이들도 학력고사가 코앞에 닥치자 장난치며 허송한 시간만큼 마음이 보타드는지 더 열심이었다. 잠깐 편히 말 섞을 친구 하나 없었다. 복순도 대학 갈 아이들 틈에서 뭔가를 열심히 외우는 중이었다. 쉬는 시간 무심히 복순에게 물었다.



넌 대학도 안 갈 거면서 뭐 하러 그렇게 열심히 해?



복순이는 나를 돌아보고는 그 촌스러운 얼굴 가득 환한 웃음을 머금은 채 대답했다.



내 인생 마지막 공부잖아.



이상도 하지. 복순의 말을 듣는 순간 가슴이 철렁 내려앉았다. 왜 그랬는지 정확하게 설명할 길은 없다. 세상을 버리겠노라던 철없는 다짐은 까맣게 잊고 나의 미래가 불안해지기 시작했다는 것만은 확실하다. 이렇게 살아도 되는 걸까. 콩닥거리는 심장이 도무지 잦아들지 않았다. 그날부터 학력고사 보는 날까지 거의 밤을 새우다시피 암기과목을 외웠다. 그래봤자 재수를 하긴 했지만 내가 대학이라도 가고 작가랍시고 밥 벌어먹으며 사는 건 순전히 복순의 덕이다.



고등학교를 졸업하면 동생과 할머니를 부양하는 가장이 되어야 할 복순, 그래도 복순은 무엇 하나 탓하지 않고 자신이 할 수 있는 최선을 다하고 있었다. 나는? 빨갱이의 딸이긴 하지만 서울대 가기를 간절히 바라는 부모가 있고 그 부모는 내가 대학에만 간다면 기꺼이 자신들의 몸뚱이라도 팔 터였다. 무엇이 불만이란 말인가. 그날 복순의 일침 앞에 나는 나의 오만을 내려놓을 수 있었다. 삶이란 그렇게 간단하지 않다는 것, 최선을 다해도 제대로 살 수 있을까 말까 하다는 것 또한 나는 그날 알았다.



복순은 지금도 모를 것이다. 최선을 다한 자신의 모습이 누군가의 인생을 바꿔놓았다는 걸. 물질만 선물이 아니다. 복순의 그 한 마디가, 복순의 존재 자체가, 내 생애 최고의 선물이었다.