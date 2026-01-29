충북 음성 사업장서 필리핀 노동자 지게차에 치여 숨져

29일 오후 2시 44분쯤 충북 음성군 대소면의 한 콘크리트 구조물 제작 업체에서 필리핀 국적 노동자 40대 A씨가 직원이 몰던 지게차에 치여 숨졌다.

직원은 자재를 싣고 이동 중에 사고를 냈으며, 경찰에 A씨를 미처 보지 못했다고 진술한 것으로 알려졌다.

해당 사업장은 5인 이상 사업장으로, 중대재해처벌법 적용 대상이다.

노동 당국은 작업 중지 명령을 내리고 경찰과 함께 안전수칙 준수 여부 등을 조사 중이다.