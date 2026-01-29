창간 80주년 경향신문

호스티스는 ‘적대’와 ‘환대’ 양자 모두의 공통 어원

경향신문

입력 2026.01.29 20:15

수정 2026.01.29 20:17

  • 배문규 기자

[금요일의 문장]호스티스는 ‘적대’와 ‘환대’ 양자 모두의 공통 어원
대부분의 인도유럽어에서 ‘손님’과 ‘적’을 나타내는 단어가 동일하다 … 라틴어의 호스티스hostis는 ‘적대hostility’와 ‘환대hospitality’ 양자 모두의 공통 어원이다. 그리스어의 제노스xenos(외국인 혐오증xenophobia과 외국인 애호증xenophilia), 옛 독일어의 가스트Gast(친근한 손님 또는 끔찍한 적) 등도 마찬가지이다. <급진적 환대>, 갈무리

한국어에서 ‘주인’은 주권을 행사하며 대상을 통제하는 강자이다. 철학자 리처드 카니·멜리사 피츠패트릭이 규정하는 ‘호스트(host)’로서의 주인은 손님과의 관계 속에서만 그 지위가 승인되는 상대적 존재이다. 낯선 존재가 ‘나를 찾아온 반가운 손님’인지 ‘나를 위협하는 탈취자’인지 모르는 상태에서 주체는 환대와 적대의 기로에 놓이게 된다. 환대의 순간 주인은 타자의 고통과 요구에 사로잡힌 인질(hostage)이 된다. 즉 인간은 타자에 대한 무한한 책임을 수락하는 순간에야 ‘주인’으로 거듭나게 된다. 자크 데리다는 환대와 적대의 본질적인 불가분성에서 ‘호스티피탈리티(hostipitality)’라는 형용모순적 단어를 고안했다. 위태로운 줄타기를 수용하는 데서 ‘조건적이지만 급진적인’ 환대는 가능해진다. 세상에 악의와 편견이 가득 찬 이야기가 넘치지만, 호스티피탈리티라는 조건에서 그것들은 다시 환대의 이야기로 변형될 수 있다고 책은 말한다.
