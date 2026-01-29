창간 80주년 경향신문

저기 왜 사람이 누워있냐고 묻거든

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

곰을 '온기'로 활용한 건 영리한 선택이다.

책 속 글과 그림을 따라가다보면 알게 된다.

시선을 두는 게 이해의 시작이 될 수 있음을.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

저기 왜 사람이 누워있냐고 묻거든

입력 2026.01.29 20:18

수정 2026.01.29 20:19

펼치기/접기
  • 임지영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

밤의 곰 바스티앵

뤼도비크 플라망 글·사라 그레젤 그림 | 이세진 옮김

이온서가 | 48쪽 | 1만7000원

[그림책]저기 왜 사람이 누워있냐고 묻거든

“아이들은 어른보다 키가 작아서 땅에 앉아 있거나 누워 있는 노숙인을 어른보다 잘 알아봅니다. 그리고 생각보다 이에 대해 많은 질문을 하지요.”

책은 여기서 출발한다. 열 마디 설명보다 섬세한 스케치로, 그리고 시선을 거기에 두는 것으로 대답을 대신한다. 아이들에게는 밝고 좋은 것만 보여주고 싶다. 하지만 세상은 그렇게 알록달록하지만은 않다. 세바스티앵이 사는 이곳이 그렇다. 스산한 잿빛과 차가운 공기. 그 풍경 중 하나가 노숙인 세바스티앵이다. 거리를 배회하던 그는 빈 종이 상자를 ‘득템’한다. “상자를 집이라 부를 순 없다. 그래도 없는 것보다는 낫다.” 그가 몸을 누인다.

얼마나 지났을까. 세바스티앵의 몸 밖으로 커다란 갈색 곰이 빠져나온다. 바스티앵이다. 이 곰은 그가 잠들면 깨어나는 ‘꿈’이자 ‘온기’다. 바스티앵은 캄캄한 밤 거리를 어슬렁거리며 먹을 만한 것을 찾는다. 그러다 바이올린을 든 남자와 마주친다. 놀란 남자는 곰을 쫓으려 바이올린을 켜기 시작했고, 바스티앵이 뒷발로 일어서면서 뜻하지 않은 ‘공연’이 펼쳐진다. 남자는 돈을 벌었지만 바스티앵은 그저 쉬고 싶다. 벤치에 몸을 걸친 채 고개를 떨군다. “내 쉴 자리는 어디에 있나?”

잿빛을 가르며 흰 눈이 내리기 시작한다. 나의 집, 세바스티앵이 그립다. 바스티앵은 육중한 몸을 일으킨다.

고단하고 소외된 삶을 예쁘게 설명할 방도는 없다. 곰을 ‘온기’로 활용한 건 영리한 선택이다. 책 속 글과 그림을 따라가다보면 알게 된다. 시선을 두는 게 이해의 시작이 될 수 있음을.

[그림책]저기 왜 사람이 누워있냐고 묻거든
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글