[책과 삶]천문학과 음악, 이 만남 필연일지도

천문대에 피아노가 떨어졌다 지웅배·김록운·천윤수 지음 롤러코스터 | 236쪽 | 1만7900원

천문학과 음악이라는 전혀 다른 언어를 쓰는 듯한 두 세계가 사실은 오래전부터 닮아 있었음을 보여주는 교양서다. 책 도입부에 나오는 보이저 탐사선에 실어 보낸 ‘골든 레코드’ 이야기가 흥미롭다. 인류는 외계 생명체를 향해 수학 공식이나 과학 논문 대신 음악을 담아 쏘아 올린다. 민속음악부터 클래식, 대중음악까지. 종과 언어, 문명을 넘어 전달될 수 있는 것이 있다면 그래, 음악이 유일할 수 있겠다. “천문학은 별빛을 노래하는 음악”이라는 저자의 말과도 자연스럽게 맞닿는다.



<천문대에 피아노가 떨어졌다>는 챕터마다 한 명의 천문학자와 한 명의 음악가를 나란히 세우며 과학과 예술을 가르는 경계를 흩트려놓는다. 첫 번째 장은 케플러와 바흐다. 완벽한 계산보다 ‘약간의 오차’를 허용하며 질서와 조화를 탐구했던 두 사람의 태도가 겹친다. 2장에서는 당시 천문학 상식을 뒤흔든 갈릴레이와 기존 화성 문법을 벗어나 새로운 소리를 만들어낸 드뷔시의 시선이 ‘달’을 매개로 자연스럽게 연결된다. 그 외에도 하이젠베르크와 쇤베르크, 스티븐 호킹과 베토벤을 짝지어 평행이론을 펼쳐 보인다.



이 책은 천문학자이자 유튜버인 ‘우주먼지’ 지웅배, 피아니스트 김록운, 작가 천윤수가 함께한 토크콘서트를 바탕으로 엮었다. 문장은 설명보다 대화에 가깝고, 이론을 늘어놓기보다 이야기를 풀어내듯 해 한결 친숙하게 다가온다.



내 삶의 반경이 너무 좁아졌다고 느끼는 이들에게 이 책은 특히 잘 어울린다. 우주와 음악이 가진 무한함을 잠시 체감하는 것만으로도 시야는 넓어지고 묘한 해방감도 안긴다. 별을 이해하기 위해 음악을 듣고, 음악을 이해하기 위해 우주를 떠올리게 만드는 책. 천문대에 피아노가 떨어진 건 아마 필연이었을지도?