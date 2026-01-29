창간 80주년 경향신문

천문학과 음악, 이 만남 필연일지도

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

천문학과 음악이라는 전혀 다른 언어를 쓰는 듯한 두 세계가 사실은 오래전부터 닮아 있었음을 보여주는 교양서다.

"천문학은 별빛을 노래하는 음악"이라는 저자의 말과도 자연스럽게 맞닿는다.

<천문대에 피아노가 떨어졌다>는 챕터마다 한 명의 천문학자와 한 명의 음악가를 나란히 세우며 과학과 예술을 가르는 경계를 흩트려놓는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

천문학과 음악, 이 만남 필연일지도

입력 2026.01.29 20:22

수정 2026.01.29 20:27

펼치기/접기
  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

천문대에 피아노가 떨어졌다

지웅배·김록운·천윤수 지음

롤러코스터 | 236쪽 | 1만7900원

보이저 탐사선은 인류의 음악을 담은 골든 레코드를 싣고 우주를 유영하고 있다. 롤러코스터 제공

보이저 탐사선은 인류의 음악을 담은 골든 레코드를 싣고 우주를 유영하고 있다. 롤러코스터 제공

천문학과 음악이라는 전혀 다른 언어를 쓰는 듯한 두 세계가 사실은 오래전부터 닮아 있었음을 보여주는 교양서다. 책 도입부에 나오는 보이저 탐사선에 실어 보낸 ‘골든 레코드’ 이야기가 흥미롭다. 인류는 외계 생명체를 향해 수학 공식이나 과학 논문 대신 음악을 담아 쏘아 올린다. 민속음악부터 클래식, 대중음악까지. 종과 언어, 문명을 넘어 전달될 수 있는 것이 있다면 그래, 음악이 유일할 수 있겠다. “천문학은 별빛을 노래하는 음악”이라는 저자의 말과도 자연스럽게 맞닿는다.

<천문대에 피아노가 떨어졌다>는 챕터마다 한 명의 천문학자와 한 명의 음악가를 나란히 세우며 과학과 예술을 가르는 경계를 흩트려놓는다. 첫 번째 장은 케플러와 바흐다. 완벽한 계산보다 ‘약간의 오차’를 허용하며 질서와 조화를 탐구했던 두 사람의 태도가 겹친다. 2장에서는 당시 천문학 상식을 뒤흔든 갈릴레이와 기존 화성 문법을 벗어나 새로운 소리를 만들어낸 드뷔시의 시선이 ‘달’을 매개로 자연스럽게 연결된다. 그 외에도 하이젠베르크와 쇤베르크, 스티븐 호킹과 베토벤을 짝지어 평행이론을 펼쳐 보인다.

이 책은 천문학자이자 유튜버인 ‘우주먼지’ 지웅배, 피아니스트 김록운, 작가 천윤수가 함께한 토크콘서트를 바탕으로 엮었다. 문장은 설명보다 대화에 가깝고, 이론을 늘어놓기보다 이야기를 풀어내듯 해 한결 친숙하게 다가온다.

내 삶의 반경이 너무 좁아졌다고 느끼는 이들에게 이 책은 특히 잘 어울린다. 우주와 음악이 가진 무한함을 잠시 체감하는 것만으로도 시야는 넓어지고 묘한 해방감도 안긴다. 별을 이해하기 위해 음악을 듣고, 음악을 이해하기 위해 우주를 떠올리게 만드는 책. 천문대에 피아노가 떨어진 건 아마 필연이었을지도?

[책과 삶]천문학과 음악, 이 만남 필연일지도
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글