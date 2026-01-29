[책과 삶]성형수술이 탄생한 곳, 참혹한 전쟁터

얼굴 만들기 린지 피츠해리스 지음 | 이한음 옮김 열린책들 | 392쪽 | 2만5000원

상이군인이라는 단어를 들으면 연상되는 건 전쟁통에 한쪽 팔이나 다리를 잃은 이의 모습이다. 크게 다친 부위가 얼굴이라면 어떨까.



제1차 세계대전 당시 종군기자들은 ‘얼굴 손상’을 “전쟁이 줄 수 있는 가장 야만적인 타격”이라고 말하곤 했다. 턱이 날아가거나 눈이 있던 자리가 움푹 파이는 등 얼굴이 변형된 군인들은 자신을 ‘혐오스럽게’ 볼 타인의 시선을 의식할 뿐 아니라 스스로도 제 모습을 보기 꺼렸다.



해럴드 길리스(1882~1960)는 전쟁 당시 영국 군 병원에서 다친 병사들의 ‘제 얼굴’을 되돌려주기 위해 분투한 뉴질랜드 출신 외과의사다.



야심만만한 30대였던 그는 1914년 영국이 제1차 세계대전에 참전하자 적십자사에 의료 봉사를 자원했다.



음식물을 비교적 원활히 씹을 수 있도록 환자의 턱과 입 주변을 재건하는 것부터 상처 부위가 이질감이 없도록 잘 봉합하는 일까지. 길리스의 주도하에 이뤄진 수많은 수술들은 훗날 성형수술 발전의 토대가 됐다.



저서 <수술의 탄생>(2017)에서 초기 서양 외과 수술의 세계를 탐구했던 저자가 이번에는 1910년대 참화 속 병원으로 독자들을 데려간다. ‘현대 성형수술의 아버지’ 길리스를 중심으로 이야기가 전개되지만 책은 한 인물만을 다룬 전기가 아니다. 참전 군인과 의료인, 종군기자들이 남긴 글을 바탕으로 저자는 전쟁을 겪는 개개인이 보고 느꼈을 풍경을 생생히 펼쳐낸다.



읽다보면 전쟁의 참혹함이 피부로 느껴진다. 솟구치는 피와 상처를 덮은 고름이 보이고, 잘려나간 팔다리가 널브러진 전장이 내뿜었을 악취가 코를 찌르는 듯하다. 그런 현장에서도 얼굴 재건술의 시행착오를 줄여 나간 길리스와 동료들의 이야기에서는 기묘한 활기가 전해진다. 젊은 병사들이 여생을 최대한 자신다운 모습으로 살아갈 수 있도록 애썼던 이들의 마음이 느껴져서다.

