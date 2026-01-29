[책과 삶]한국 1인 가구 1000만…이렇게 산다

필연적 혼자의 시대 김수영 지음 다산초당 | 384쪽 | 1만9000원

2025년 한국의 1인 가구가 1000만가구를 돌파했다. ‘나 혼자 사는’ 시대가 자연스러워졌다. 그럼에도 1인 가구를 보는 시선은 지극히 일부만 담아낸 두 가지에 머무른다. 어딘가 결여된 미완의 존재, 혹은 동경의 대상이 되는 혼자 사는 삶. 일상적인 1인 가구는 평범하게 일하며 살아가는 우리 주변 사람들이다. 사회문제도, 로망도 아니다.



사회복지학과 교수인 저자는 2019년부터 한국 1인 가구의 삶을 연구하며 당사자 100인 심층 인터뷰를 통해 1인 가구의 현재를 들여다봤다. 1인 가구를 대표하는 가치로 자유를 언뜻 떠올리기 마련이다. 하지만 그런 자유가 주어진 1인 가구들이 압도적으로 선택한 것은 ‘일’이었다. 자신의 일에 몰두하는 것은 단지 경쟁사회에서 살아남기 위한 어쩔 수 없는 선택이라기보다 ‘나를 위해서’ ‘성취감과 보람을 위해서’다. 자신의 성과를 위해 초과근무도 마다않는, 업무용으로 최적화한 삶이다. 이들에게 주말이나 여가는 자신의 노동력을 지속 가능하게 만드는 자기재생산 시간이다. 게임을 한다면 레벨이라도 올려야 한다. 취미생활도 산출물을 만들어야 보람을 느끼는 사람이 많다. 경제적으로 넉넉한 1인 가구는 행복할까? 성장을 지향해온 이들은 대체로 직장이나 커리어 밖에서 탄탄한 사회자본을 갖추는 데 취약하다. 이는 나이가 들어갈수록 우울과 고립감으로 이어진다. 죽음에 대한 고민도 공통적으로 안고 있는데, 두려움의 대상은 죽는 순간이 아니라 ‘혼자 발견될 모습’이다.



한 집단이 경험하는 문제는 그 집단이 살아가는 사회에 만연한 문제의 징후를 드러낸다. 저자는 1인 가구 사회의 기저에는 각자도생해야 하는 무한경쟁 사회가 자리하고 있다고 지적한다. 즉 현재 1인 가구의 모습은 후기 자본주의 사회인 지금의 한국 사회를 충실히 살았을 때 이르는 필연적 결론이다. 그렇다고 부정적인 그림자 속에 머무르자는 것은 아니다. 1인 가구의 자생적 네트워크, 복지·주거정책 등 희망을 싹틔우는 ‘작은 가능성’의 현장들을 소개하며 대안을 모색한다.

